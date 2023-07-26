الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

كل ما تريد معرفته عن التحديثات الجديدة بتطبيق ثريدز

تطبيق ثريدز
تطبيق ثريدز

أعلن مارك زوكيربرج أمس عن تحديثات جديدة بتطبيق ثريدز بما في ذلك موجز المتابعة والترجمات. 

فمنذ إطلاق ثريدز، دأب فريق إنستجرام على الاستماع إلى تعليقات المجتمع، ويعمل بأسرع ما يمكن لتقديم ميزات جديدة باستمرار لتحسين تجربة المستخدمين.

ويرصد الدستور خلال هذا التقرير كل التفاصيل والمعلومات الكاملة عن التحديثات الجديدة بتطبيق ثريدز:

•موجز المتابعة/ من أجلك: يتيح لك موجزك على ثريدز استعراض المنشورات من الملفات الشخصية الأخرى، والآن مع اختيارين:

-من أجلك (For You) هو عرض لموجز ثريدز الخاص بك الذي يتضمن مزيجاً من المنشورات من الملفات الشخصية التي اخترت متابعتها والحسابات الموصى بها.

-المتابعة (Following)  سيعرض فقط المشاركات من الأشخاص الذين تتابعهم بترتيب زمني. 

•الترجمات:

- تتم ترجمة منشورات ثريدز في الموجز تلقائياً استناداً إلى اللغة المكتوبة بها وإعدادات اللغة لدى الشخص الذي يشاهدها.

-إذا رأيت "ثريد" بلغة مختلفة، وكانت لغتك متاحة كترجمة، يمكنك الضغط على الترجمة أسفل يمين المنشور أو الرد لرؤيتها.

 تتضمن الخصائص الإضافية في هذا التحديث: فئات جديدة لفرز موجز النشاط الخاص بك حتى تتمكن من الفلترة حسب المتابعات، الاقتباسات، وإعادة النشر، وزر متابعة في قائمة المتابعين لإعادة متابعة الحسابات الأخرى بسهولة، والقدرة على رؤية المنشورات التي أعجبتك في إعداداتك، وخيار الحسابات الخاصة لـ "الموافقة على جميع" طلبات المتابعة مرة واحدة.

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