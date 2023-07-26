حقيقة تفاوض أهلى جدة السعودى مع مدرب منتخب مصر

كشف نديم أفزال، وكيل أعمال البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، حقيقه العرض المقدم من جانب إدارة نادي أهلي جدة السعودي، من أجل التعاقد معه في الصيف الحالي.

وقال أفزال، في تصريحات لصحيفة «الرياضية»، إن فيتوريا لم يتلقَّ أي عرض رسمي من الأهلي السعودي، لافتًا إلى أن "فيتوريا مرتبط بعقد مع المنتخب المصري، وكل ما أستطيع تأكيده، أننا لم نتسلَّم أي عرض من إدارة الأهلي السعودي".

وكانت صحيفة "عكاظ" السعودية، قد ذكرت في وقت سابق، أن روي فيتوريا قد اقترب من التعاقد مع روي فيتوريا من أجل قيادة فريق أهلي جدة.

وقالت الصحيفة، إن إدارة أهلي جدة حصلت على موافقة المدرب روي فيتوريا لقيادة الفريق، شريطة تكفل الأهلي بتصفية كل المستحقات المالية المترتبة على إلغاء عقده مع منتخب مصر.

ويرتبط فيتوريا، بعقد مع منتخب مصر، حتي نهاية تصفيات كأس العالم 2026.

وحول إنهاء قضية المدرب البرتغالي مع إدارة نادي النصر، أجاب وكيل أعماله: «إغلاق القضية من عدمه لدى المحامي، وإذا تمَّ تحويل المبلغ من قِبل إدارة النصر، فأتوقَّع إنهاءها قبل نهاية يوليو الجاري».

يذكر أن محكمة التحكيم الرياضي «كاس» ألزمت النادي السعودي بدفع مبلغ ثمانية ملايين يورو، إضافةً إلى غرامات تأخير لفيتوريا نظير إلغاء النادي الأصفر عقده قبل نحو عامين.