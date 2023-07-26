الأربعاء 26 يوليو 2023
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مستشار رئيس هيئة الدواء وشئون الصيدلة: نسعى دائمًا للوقاية من الآثار الجانبية للدواء

الدكتور شريف كمال
الدكتور شريف كمال

أكد الدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة لإدارة الدواء وشئون الصيدلة، أن وحدة اليقظة الدوائية مسئولة عن اكتشاف وتحديد الآثار الجانبية للدواء، موضحًا أن هيئة الرعاية الصحية تقوم بالتنسيق مع كل الهيئات المصرية التي تعمل تحت منظومة الرعاية الصحية، مثل هيئة الدواء وغيرها من الهيئات بهدف تقديم أفضل خدمة للمواطنين.

وقال "كمال"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن كل ما يخص الدواء وحماية المريض من الآثار الجانبية للدواء هو دور الهيئة الأساسي، معقبًا: "لو ظهر على المريض أي آثار جانبية أخرى غير المسجلة بالنشرة بنقوم بالنظر والتبليغ بها على الفور".

وأوضح مستشار رئيس الهيئة لإدارة الدواء وشئون الصيدلة أن اليقظة الدوائية هي أداة تنسيقية تحت مظلة الصحة العالمية، مشيرًا إلى أنهم قاموا بدورات تدريبية مكثفة للصيادلة بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تعيين ممثلين لليقظة الدوائية بكل محافظات التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى أن وحدة اليقظة الدوائية مسئولة عن اكتشاف وتحديد الآثار الجانبية للدواء، مضيفًا أن ذلك يتم عن طريق البلاغات التي تسجل على المنصة الإلكترونية، والتي توصل بشكل فوري لهيئة الدواء.

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