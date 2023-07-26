حزب المؤتمر السوداني يشكر مصر على استضافتها اجتماع قوى الحرية والتغيير

ثمن عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، دور مصر ووقوفها إلى جوار الشعب السوداني وفتح أبوابها للسودانيين قبل الحرب وبعدها، كما شكر مصر أيضَا على استضافتها لاجتماع قوى الحرية والتغيير بعد اشتباكات الجيش السوداني وقوات الدعم السيع، والذي يعتبر أول تجتماع للقوى السودانية وجها لوجه.

وقال الدقير، خلال حواره على قناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأربعاء، إن مصر تسعى دائما إلى وقف الحرب من خلال قيادتها لمبادرة دول الجوار بالتنسيق مع المجموعات الدولية والإقليمية الأخرى، مشيرًا إلى المضي قدما لتشكيل لجان لتنفيذ البنود المتفق عليها، أبرزها “وقف الحرب وتكوين جبهة مدنية شاملة لا تستثني أحدًا عدا حزب المؤتمر الوطني والدخول في جبهة سياسية تسترد مسار التحول المدني الديمقراطي على رأسها الوصول إلى جيش وطني قومي واحد وتحقيق العدالة وتمكين مؤسسات الدولة وما إلى ذلك”.

وأكد رئيس حزب المؤتمر السوداني أن جميع المخرجات الاقتصادية والإنسانية والسياسية تتعلق في البداية بوقف فعال ودائم لإطلاق النار، مشيرًا إلى أن الاجتماع يسعى لبناء جبهة مدنية تتطالب الأطراف بوقف الحرب وتنسق مع المجموعات الدولية والإقليمية لجهود وقف الحرب، لأن الأولوية الآن هي وقف الحرب لأنه إذا استمر سيكون الوضع السوداني أمنيا واقتصاديا واجتماعيا يتسم بالهشاشة.

وأوضح أنه مع استمرار الحرب تزداد احتماليه دخول البلاد إلى حرب أهلية كما يدفع قوى خارجية للتدخل في شؤون السودان، ما يؤدي إلى انزلاق البلاد لصراع وفوضى وتفتيت الكيان الموحد للدولة السودانية، وبعد وقف الحرب يجب معالجة الكارثة الانسانية التي تعصف بملايين السودانين ثم التوافق علي سلطة مدنية ببرنامج محدد يمهد إلى التحول الديمقراطي.

وانطلقت في القاهرة، أول أمس الإثنين، اجتماعات قيادات قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي القيادي، وتستمر على مدى يومين، لمناقشة سُبل إنهاء الحرب ومخاطبة جذور الأزمة في البلاد لاستعادة السلام والاستقرار للشعب السوداني، وذلك بحسب بيان لقوى الحرية والتغيير السودانية.