الأربعاء 26 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تعتمد قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بلتون

بلتون المالية القابضة
بلتون المالية القابضة

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة بلتون المالية القابضة من مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه.

كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بلتون المالية القابضة من 926.957 مليون جنيه إلى 10.926.957 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه موزعة على عدد 5 مليارات سهم بالقيمة الاسمية جنيهان للسهم الواحد مسددة نقدًا بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين.

جدير بالذكر أنه تم قيد حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة 3 منفصلا عن السهم الأصلي للشركة ليكون متاحا للتداول خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 حتى 3 يوليو الجاري.

وقررت اللجنة حسب بيان البورصة، اليوم الأربعاء، أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة غد الخميس.

 

لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة بلتون المالية القابضة من مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بلتون المالية القابضة من 926 957 مليون جنيه إلى 10 926 957 مليار جنيه 10 مليارات جنيه 5 مليارات سهم بالقيمة الاسمية جنيهان للسهم الواحد قيد حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة 3 منفصلا عن السهم الأصلي

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