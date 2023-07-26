البورصة تعتمد قيد زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بلتون

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، على قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة بلتون المالية القابضة من مليار جنيه إلى 11 مليار جنيه.

كما وافقت اللجنة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة بلتون المالية القابضة من 926.957 مليون جنيه إلى 10.926.957 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه موزعة على عدد 5 مليارات سهم بالقيمة الاسمية جنيهان للسهم الواحد مسددة نقدًا بموجب شهادة إيداع بنكية عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامي المساهمين.

جدير بالذكر أنه تم قيد حق الاكتتاب لشركة بلتون المالية القابضة 3 منفصلا عن السهم الأصلي للشركة ليكون متاحا للتداول خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023 حتى 3 يوليو الجاري.

وقررت اللجنة حسب بيان البورصة، اليوم الأربعاء، أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة النقدية على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة غد الخميس.