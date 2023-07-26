"إكسترا نيوز" تستعرض جهود مصر فى مكافحة الإرهاب

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" "فيديو جراف" عن جهود مصر في مكافحة الإرهاب، على مدار السنوات الماضية.

جهود مصر في مكافحة الإرهاب

ـ وضعت الدولة استراتيجية لمكافحة الإرهاب.

ـ ارتكزت الاستراتيجية على رصد وتتبع كل الشبكات الإرهابية داخل مصر.

ـ تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط عمليات إرعابية عديدة.

ـ عملت الدولة على تفكيك قواعد الدعم اللوجستي الإرهابية.

ـ تمكنت من تجفيف منابع التمويل ومحاصرة الإرهابية.

ـ نفذت الدولة ضربات استباقية متلاحقة.

ـ تراجعت معدلات العمليات الإرهابية وانحصرت بشكل كبير.

ـ عملت الدولة على تنمية المناطق التي استهدفها الإرهاب وإعادة تأهيلها.

ـ أطلقت الدولة العديد من البرامج للتصدي للفكر المتطرف.

ـ أشاد تقرير للأمم المتحدة بجهود مصر في الحد من أنشطة التنظيمات الإرهابية خاصة منذ عام 2019.

ـ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي عن نجاح مصر في القضاء على الإرهاب بنسبة كبيرة.