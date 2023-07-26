الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض جهود مصر فى مكافحة الإرهاب

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" "فيديو جراف" عن جهود مصر في مكافحة الإرهاب، على مدار السنوات الماضية.

جهود مصر في مكافحة الإرهاب

ـ وضعت الدولة استراتيجية لمكافحة الإرهاب.
ـ ارتكزت الاستراتيجية على رصد وتتبع كل الشبكات الإرهابية داخل مصر.
ـ تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط عمليات إرعابية عديدة.
ـ عملت الدولة على تفكيك قواعد الدعم اللوجستي الإرهابية.
ـ تمكنت من تجفيف منابع التمويل ومحاصرة الإرهابية.
ـ نفذت الدولة ضربات استباقية متلاحقة.
ـ تراجعت معدلات العمليات الإرهابية وانحصرت بشكل كبير.
ـ عملت الدولة على تنمية المناطق التي استهدفها الإرهاب وإعادة تأهيلها.
ـ أطلقت الدولة العديد من البرامج للتصدي للفكر المتطرف.
ـ أشاد تقرير للأمم المتحدة بجهود مصر في الحد من أنشطة التنظيمات الإرهابية خاصة منذ عام 2019.
ـ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي عن نجاح مصر في القضاء على الإرهاب بنسبة كبيرة.

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