"إكسترا نيوز" تستعرض جهود مصر فى مكافحة الإرهاب
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" "فيديو جراف" عن جهود مصر في مكافحة الإرهاب، على مدار السنوات الماضية.
جهود مصر في مكافحة الإرهاب
ـ وضعت الدولة استراتيجية لمكافحة الإرهاب.
ـ ارتكزت الاستراتيجية على رصد وتتبع كل الشبكات الإرهابية داخل مصر.
ـ تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط عمليات إرعابية عديدة.
ـ عملت الدولة على تفكيك قواعد الدعم اللوجستي الإرهابية.
ـ تمكنت من تجفيف منابع التمويل ومحاصرة الإرهابية.
ـ نفذت الدولة ضربات استباقية متلاحقة.
ـ تراجعت معدلات العمليات الإرهابية وانحصرت بشكل كبير.
ـ عملت الدولة على تنمية المناطق التي استهدفها الإرهاب وإعادة تأهيلها.
ـ أطلقت الدولة العديد من البرامج للتصدي للفكر المتطرف.
ـ أشاد تقرير للأمم المتحدة بجهود مصر في الحد من أنشطة التنظيمات الإرهابية خاصة منذ عام 2019.
ـ أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي عن نجاح مصر في القضاء على الإرهاب بنسبة كبيرة.