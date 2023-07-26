البورصة توقف العمل بمؤشر "EGX50 EWI" بدءًا من أول أغسطس

قررت لجنة المؤشرات بالبورصة، وقف العمل بمؤشر "EGX50 EWI" اعتباراً من تاريخ 1/8/2023.

جاء قرار لجنة المؤشرات بالبورصة، بعدما قامت الإدارة بإجراء استطلاع رأي لمجموعة من مراكز بحوث الاستثمار وشركات إدارة الأصول وصناديق الاستثمار والبالغ عددهم 17 شركة، بعمل مسح للمؤشرات المكونة للسوق، حيث اتضح من نتائج الاستقصاء أن مؤشر "EGX50 EWI"، يعد من أقل المؤشرات استخداماً بعدما أفاد المشاركون في الاستطلاع أنهم قلما يستخدمون البيانات الخاصة بالمؤشر أو أنهم لا يستخدمونه إطلاقاً وذلك بنسبة 94%، كما رأى أغلبهم أنه المؤشر الأنسب الذي يمكن للبورصة المصرية إيقاف العمل به.

جاء ذلك في إطار توجه البورصة المصرية نحو التحديث الدائم والتطوير المستمر لمؤشرات السوق بما يكفل تنويــع أدوات قيــاس أداء الســوق أمــام الفئــات المختلفــة من المستثمرين، وفي إطار المراجعة المستمرة لمؤشرات السوق الحالية ودراسة مكونات كل منها ومدى تميزه وتفرد منهجيته عن غيره من المؤشرات ودراسة مدى استفادة كل عناصر السوق من كل مؤشر، فرأت البورصة المصرية أن مؤشر "EGX50 EWI" يعتبر الأقل استخدامًا.