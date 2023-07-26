الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير اقتصادي: قطاع الخدمات أكبر مساهم في الناتج المحلي بنسبة 50%

قطاع الخدمات
قطاع الخدمات

تحدث الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، عن الأهمية الاقتصادية لتنمية قطاع الخدمات، لافتًا إلى أن قطاع الخدمات المصري من أهم القطاعات، من حيث الحجم وجودة خدماته، فضلاً عن أنه المساهم الأكبر في الناتج المحلي بحصة تتجاوز الـ50%، ويعمل على زيادة الدخل القومي.

وقال "جاب الله"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، إن قطاع الخدمات متداخل مع باقي القطاعات، سواء كانت السياحة بأنواعها أو العقارات أو غيرها من المجالات، متابعًا: "إعادة استغلال الأصول المصرية والاستفادة منها هي كلمة السر لتعزيز دور قطاع الخدمات المساهم في الناتج المحلي وزيادة الدخل القومي، فضلًا عن دور هذا الملف في حالة تطبيق هذه الفكرة على زيادة الإيرادات الدولارية".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن هناك فرصًا مهمة بالقطاع الصحي للمستشفيات الاستثمارية، موضحًا أن مصر قادرة على الترويج، فيما يخص مجال العلاج التجميلي والخدمات التي يتم إنشائها بالعاصمة الإدارية الجديدة يمكن أن تروج لذلك، منوهًا بأن تكلفة فرصة العمل بقطاع الخدمات أقل نسبيًا من باقي القطاعات.  

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