مصرفي: الشهادات البنكية الجديدة بالدولار ترفع حصيلة البنوك من العملة الصعبة

قال الخبير المصرفي عز الدين حسنين، إن الشهادات الدولارية بعائد تراكمي 27%، والتي طرحها بنكي الأهلي المصري ومصر، أمس، هي الأعلى بين شهادات الادخار، وستلقى إقبالًا كبيرًا من العملاء، حيث أن أكبر عائد حاليًا هو 5%، وبالتالي فإن تلك الشهادات تحقق ربحية أعلى لحائزي الدولار.

وأضاف حسنين، في تصريحات لـ"الدستور"، أن الشهادات الجديدة هي آلية مبتكرة من القطاع المصرفي لجذب مدخرات المصريين وخاصة المقيمين بالخارج، بالعملة الصعبة، ما يزيد موارد الدولة من الدولار، موضحًا أن الأمر قد يتطلب تحريك جديد لسعر الصرف لإنجاح تلك الآلية في جذب المدخرات.

وأوضح أن هناك العديد من حائزي الدولار يحتفظون به منذ أن كان سعر الدولار يعادل 8 جنيهات مصرية، والعائد على الشهادات الدولارية 2%، لذا فإن الشهادات الجديدة ستكون جاذبة لمدخرات تلك الفئات بالدولار، متوقعًا أن ترتفع الحصيلة الدولارية لدى البنوك بفضل الشهادات خلال الأسبوع الأول من طرحها.

وأعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، اضافة الى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في اصدار الشهادتين وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارا من الأربعاء الموافق 26 يوليو 2023.

وسبق لكل من البنك الأهلي المصري بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة تقديم منتج "معاش بكرة" بالجنيه محققا نجاحا في تلبية احتياجات العديد من العملاء، وتقوم شركة مصر لتأمينات الحياة والبنك الأهلي المصري بالانتهاء من المتطلبات التكنولوجية لاستحداث منتج جديد للمصريين بالخارج، والذي سيتم الإعلان عن كافة تفاصيله في مؤتمر صحفي بالهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأسبوع المقبل بناءا على الموافقة الصادرة من الهيئة للشركة في مارس 2023، وذلك عقب الانتهاء من كافة المتطلبات التشغيلية اللازمة في هذا الشأن.

الشهادة الدولارية الأولى "الأهلي بلس" وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 7٪؜ ويصرف العائد بذات العملة ربع سنويا، كما يجوز الاقتراض بضمانها حتى 50% من قيمتها بالجنيه المصري لأغراض استثمارية وذلك بحد أقصى يصل الى 10 مليون جنيه وبسعر عائد قدره 2.25 % أقل من سعر إقراض البنك المركزي.

والشهادة الدولارية الثانية "الأهلي فورا" وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بسعر عائد سنوي 9% يصرف مقدما بالمعادل بالجنيه المصري عن الفترة كلها بواقع 27% من قيمة الشهادة عن إجمالي مدة الشهادة ولا يجوز الاقتراض بضمانها وتسترد الشهادة في تاريخ الاستحقاق بذات عملة الدولار الأمريكي.

وتبلغ فئات الشهادات 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، كما يحتسب العائد اعتبارا من يوم العمل التالي ليوم الشراء، ويمكن استرداد الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للقواعد المعمول بها وجدول الاسترداد المعلن عنه.

ويتاح شراء الشهادات اعتبارا من اليوم الأربعاء ٢٦ يوليو من خلال كافة فروع البنك أو عن طريق الأهلي نت والأهلي موبايل، وكذا من خلال الموقع الالكتروني الرسمي باستخدام بطاقات ائتمان غير صادرة من مصر، كما يمكن لعملاء البنك المقيمين بالخارج وليس لهم حسابات بالعملة الأجنبية تحويل المبالغ المطلوبة لشراء الشهادات وسيقوم البنك بفتح حسابات فرعية لهم بالعملة الأجنبية، أما لغير عملاء البنك يمكنهم الشراء أيضا من خلال تعليمات مصاحبة لتحويلات بنكية موضحا به رقمهم القومي و المنتج المطلوب شراءه، على ان يتم الإعلان عن ارقام الحسابات التي سيتم التحويل عليها على موقع البنك الالكتروني تزامنا مع اطلاق المنتج واستيفاء المستندات اللازمة للتعامل على تلك الحسابات من خلال فروع البنك واية قنوات اضافية سيتم الاعلان عنها قريبا.