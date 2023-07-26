الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تقرير: درجات الحرارة الشديدة فى أوروبا تدفع السياح نحو وجهات أكثر برودة

درجة الحرارة
درجة الحرارة

كشف تقرير أمريكي أن درجات الحرارة الشديدة في أوروبا تدفع السياح نحو وجهات أكثر برودة (مثل إستونيا وبلغاريا وأيرلندا)، وتراجع شعبية دول البحر الأبيض المتوسط (اليونان وشرق إسبانيا وجنوب إيطاليا)، بعد أن شهدت القارة أشد فصول الصيف حرارة.

وأشار التقرير، الذي نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، إلى أن سلسلة من موجات الحرارة الشديدة والممتدة، مؤخرًا، في ارتفاع إلى أكثر من 45 درجة مئوية في أجزاء من اليونان وشرق إسبانيا وسردينيا وصقلية في جنوب إيطاليا.

وأظهرت بيانات من مفوضية السفر الأوروبية، وهي منظمة غير ربحية مقرها بروكسل، أن المسافرين الذين يخططون للقيام برحلات بين يونيو ونوفمبر من هذا العام انخفض بنسبة 4٪ مقارنة بعام 2022- لكنهم ظلوا عند 69٪.

ولفتت إلى أن إسبانيا كانت وجهة السفر الأكثر شعبية، حيث يخطط 8٪ من المشاركين لقضاء إجازة محليًا في الأشهر المقبلة، تبعت فرنسا (7٪) وإيطاليا (7٪) واليونان (5٪) وكرواتيا (5٪) دولة جنوب أوروبا.

ومع ذلك، فقد تراجعت شعبية وجهات العطلات في البحر الأبيض المتوسط ​​بنسبة 10٪ مقارنة بالعام الماضي، عندما شهدت أوروبا أحر صيف على الإطلاق.

وأوضح التقرير أن الظروف القاسية في جميع أنحاء جنوب أوروبا يمكن أن تؤدي إلى تسريع الاتجاه المزدهر بين المصطافين، حيث يعطي المزيد من السياح الأولوية لدرجات حرارة أكثر اعتدالًا أو السفر في غير موسمها لتجنب قضاء وقتهم بعيدًا في حرارة شديدة.

وتشهد أوروبا حاليًا بعض أعلى درجات الحرارة في الصيف حتى الآن، ومن المتوقع أن تدفع موجة حر أخرى الزئبق بالقرب من مستويات قياسية في المستقبل.

ويكافح عمال الطوارئ حرائق الغابات المدمرة خلال الأسبوع الماضي في اليونان أحد أشهر أماكن العطلات في البحر الأبيض المتوسط.

وأدت الحرائق الهائلة في جزيرة رودس اليونانية إلى إجلاء غير مسبوق لنحو 19 ألف شخص يوم الأحد الماضي، بينما اندلعت حرائق غابات في جزيرتي إيفيا وكورفو.

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