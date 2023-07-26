الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الرئيس التونسى: ماضون حتى تنصلح الأوضاع و"لا عودة للوراء"

الرئيس التونسى
الرئيس التونسى

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الثلاثاء، إنه ماضٍ قدمًا إلى أن تنصلح الأوضاع في البلاد، مشددًا على أنه "لا رجوع إلى الوراء".

جاء ذلك في كلمة له خلال زيارة أجراها لمنطقة السيجومي بتونس العاصمة بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية الـ 66، بثتها الرئاسة عبر صفحتها في فيسبوك.

والثلاثاء، احتفلت تونس بعيد الجمهورية الذي يعود ليوم 25 يوليو 1957، حيث شهد إعلان المجلس القومي التأسيسي التونسي إلغاء نظام الملكية وقيام الجمهورية.

ويتزامن إحياء الذكرى 66 لإعلان الجمهورية مع الذكرى الثانية لإجراءات سعيد الاستثنائية في 25 يوليو 2021، التي شملت تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وحل المجلس الأعلى للقضاء، وإقرار دستور جديد للبلاد، فضلا عن إجراءات أخرى.

وقال سعيد أثناء لقائه واستماعه لمشاغل التونسيين في الشارع: "نحن ماضون قدما ولا تراجع إلى الوراء"، في إشارة إلى ما قبل تاريج إجراءاته الاستثنائية.

وأظهر الفيديو شكاوى العديد من المواطنين من انقطاع الماء والكهرباء ونقص الخبز، وردًا على ذلك، أكد سعيد أن "هناك متابعة دقيقة لهذه المشاكل في كامل مناطق البلاد".

وقال إن "الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة وارتباط التزوّد بالماء بالتيار الكهربائي تسبب في حدوث هذه المشاكل".

وتابع مخاطبًا التونسيين: "أعلم أنكم تشعرون بضيق لكن ستحل كل هذه المشاكل قريبًا".

وتعاني تونس من مشاكل انقطاع المياه بسبب حالة الجفاف، إضافة إلى انقطاع الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك المفرط للتيار الكهربائي.

ومنذ عام 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، وانتقلت تداعياته بعد شهور قليلة إلى الأسواق المحلية، من حيث عدم توفر كميات مطمئنة من القمح المستخدم في إنتاج الخبز. 

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