الأربعاء 26 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسؤول أمنى روسى يعرب عن استعداد بلاده للحوار مع أوكرانيا بمشاركة الغرب

الأمين العام لمجلس
الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف

أكد الأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الثلاثاء، استعداد روسيا لإجراء حوار لحل الصراع الأوكراني، مُشددا على الحاجة لدفع رعاة كييف الغربيين للمشاركة في مثل هذه المحادثات.

وقال باتروشيف، في اجتماع للممثلين الساميين للأمن القومي في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا: "أود أن أؤكد أن روسيا مستعدة للحوار كما قلنا مرارًا، لكن رعاة نظام كييف الغربيين هم الذين يجب حثهم على التفاوض.. مرحبا بجهود أعضاء دول البريكس تجاه المساهمة في تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية من خلال المحادثات وعروض الوساطة".

ووصف الوضع حول أوكرانيا بأنه مثال حي على الأعمال المدمرة للغربيين.. مؤكدًا "إننا نقدر تفهم الشركاء في البريكس لأسباب تنفيذ العملية العسكرية الخاصة وآرائهم المتوازنة فيما يتعلق بالتطورات ذات الصلة".

كما شدد على أن "الولايات المتحدة وحلفاؤها يبذلون كل ما في وسعهم لتصعيد الصراع، من خلال زيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا"، في إشارة إلى أسلحة اليورانيوم المنضب وصواريخ كروز طويلة المدى والذخائر العنقودية المحظورة من جانب العديد من الدول.

من ناحية أخرى، فيما يتعلق بتطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، الثلاثاء، أن القوات الأوكرانية خسرت ما يصل إلى 140 مقاتلا في اتجاهات جنوب دونيتسك وزابوروجيا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أيضا عن تحرير بلدة سيرجيفكا بعد تنفيذ عمليات هجوم مضاد ناجحة على محور كراسني ليمان، موضحة في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، ن القوات الروسية تقدمت بنحو 4 كيلومترات على طول الجبهة وما يصل إلى كيلومترين في عمق التشكيلات القتالية للقوات الأوكرانية.

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