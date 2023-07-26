مدير منتخب مصر: فيتوريا مستمر ولن يرحل عن تدريب الفراعنة

أكد محمد غرابة، مدير المنتخب المصري الأول، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، باقٍ على رأس الجهاز الفني للفراعنة، ولن يرحل إلى تدريب أهلي جدة.

وقال غرابة، في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان يجب الرد على البلبلة التي حدثت في الشارع المصري بعد انتشار خبر وجود مفاوضات مع أهلي جدة السعودي، وأجريت اتصالا بالمدرب، ولذلك قمت بالرد الفوري ببقاء المدرب البرتغالي دون أدني مشكلة".

وأضاف: "بعد نفي الخبر الصادر من إحدى الصحف السعودية من جانبي عبر تويتر، هناك وسطاء تحدثوا مع وكيل فيتوريا، وتم إغلاق الباب والتأكيد على بقاء المدرب في منصبه بشكل طبيعي".

وواصل: "المبدأ ليس الفلوس، وروي فيتوريا من الشخصيات المتزنة في قراراتها، وتجربة قيادته لمنتخب مصر لازالت في بدايتها، ويسعى لتحقيق النجاح بعيدًا عن المال".

وزاد: "فيتوريا أغلق ملف العروض تماما ولم يتناقش من الأساس في أي بنود مع الوسطاء، ولم يستمع لأي عرض أو أمور تخص الجوانب المالية، المدرب رد بالرفض بعد عملية جس نبض من جانب الوسطاء".

وأكمل: "نعمل كجهاز واحد وهدفنا تلبية مطالب روي فيتوريا، ونتحدث بصفة مستمرة ولا توجد أي مطالب لم تُنفذ مطلقا كما تردد مؤخرا، هناك روح احترافية بين طاقم العمل بالكامل لأن هدفنا تحقيق النجاح".

وتابع: "فيتوريا لا توجد لديه مشاكل مع اتحاد الكرة، والوضوح دائمًا شعارنا في كل الأمور، وكنا نتمنى بدء الدوري المصري قبل معسكر 4 سبتمبر المقبل، وهناك تنسيق كامل مع عامر حسين ولجنة المسابقات بشأن مواعيد المباريات والبطولات المقبلة".

وزاد: "لم ندفع أي أموال لمواجهة تونس الودية، نتعامل معهم بالمثل، بشأن تحمل تكاليف الإقامة، وهو عُرف سائد بين المنتخبات الأفريقية والعربية ومباراة إثيوبيا ستقام يوم 8 سبتمبر، ومجموعة مصر في تصفيات المونديال مقبولة ونحترم كل المنافسين، ونعمل على بناء قاعدة من اللاعبين الشباب للمنتخب المصري".

وأكد: "من الوارد ضم لاعبين من صفوف المنتخب الأولمبي خلال المعسكر المقبل، وفيتوريا يتابع كل الفئات السنية، وكنا نأمل إكمال إمام عاشور لمسيرته الاحترافية، لكن في النهاية هو قراره بالعودة والانتقال للأهلي، لكنه لاعب جيد، وأتمنى احتراف اللاعبين الصغار في أوروبا".

وأتم: "لم أتحدث مع روي فيتوريا حول مشكلة حسين الشحات الأخيرة مطلقا، والمنتخب ليس طرفا في الأزمات الأخيرة وهناك دائما نرفزة من اللاعبين داخل الملعب، والخطأ نقوم بتقويمه، منتخب مصر يحتوى اللاعبين والهدف هو إصلاح المسار لأننا نتعامل باحترافية وبأسلوب مختلف تماما، والمنتخب لا يتأثر بهذه الامور، ولا علاقة لذلك بوجود حسين الشحات في المنتخب، إلا حال وجود قرار من الاتحاد".