مدير أمن الإسماعيلية.. السيرة الذاتية للواء هشام شبانة

صدق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، على حركة تنقلات وزارة الداخلية 2023، وجاء في القرار تعيين اللواء هشام مروان توفيق شبانة مديرا لأمن الإسماعيلية.

السيرة الذاتية للواء هشام شبانة

شغل اللواء هشام شبانة منذ بداياته منصب نائب مأمور مركز الإسماعيلية، ومن ثم عُين كمدير الشئون المالية والإدارية بمديرية أمن الإسماعيلية، ثم عُين حكمدار الإسماعيلية حتى تم ترقيته كمدير لأمن الإسماعيلية.

ويأتي ذلك إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.