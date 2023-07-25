الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة فيرمينو وميندي.. أهلي جدة يخسر ثاني مبارياته الودية

أهلي جدة
أهلي جدة

خسر أهلي جدة السعودي أمام سانكت بولتين النمساوي بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء ضمن معسكر الأهلي المقام حاليًا في النمسا استعدادًا للموسم الجديد.

وسجل هدف الأهلي الوحيد اللاعب فهد الرشيدي في الدقيقة 40، قبل أن يسجل الفريق النمساوي هدفيه في الشوط الثاني.

كان الأهلي استهل مبارياته الودية في معسكر النمسا بفوز كبير بنتيجة 18 -0على شتولفيلدن النمساوي يوم الأربعاء الماضي.

عكاظ: أهلى جدة يحصل على موافقة «فيتوريا» لتدريب الفريق

فجرت صحيفة "عكاظ" السعودية مفاجأة مدوية، بشأن مفاوضات أهلي جدة مع البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وقالت مصادر للصحيفة إن إدارة أهلي جدة حصلت على موافقة المدرب روي فيتوريا لقيادة الفريق، شريطة تكفل الأهلي بتصفية كل المستحقات المالية المترتبة على إلغاء عقده مع منتخب مصر.

أضاف التقرير أن بجانب فيتوريا ما زال اسم المدرب جوليان ستيفان مطروحًا على الطاولة.

ويمتلك فيتوريا عقدًا مع منتخب مصر حتى عام 2026، حيث كان تولى مهمة الفراعنة في العام الماضي خلفًا لإيهاب جلال.

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