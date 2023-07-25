تجديد الثقة فى اللواء محمد الشرقاوى مديرًا لمباحث الجيزة

صدق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، منذ قليل، على حركة تنقلات ضباط الشرطة 2023.

وقرر وزير الداخلية تجديد الثقة في اللواء محمد الشرقاوي كمدير للإدارة العامة لمباحث الجيزة.

يأتي ذلك إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة؛ للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى؛ لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.