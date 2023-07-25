الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اللواء محمد مصطفى ضبش مديرًا لأمن المنيا.. أبرز المعلومات عنه

جريدة الدستور

اعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات ضباط الشرطة 2023 - 2024 وذلك في إطار ضخ دماء جديدة في جهاز الشرطة، حيث شملت حركة تنقلات وزارة الداخلية، تعيين اللواء محمد مصطفى ضبش معوض حكمدار المديرية مديرا لأمن المنيا خلفا للواء أسامة عبد العظيم. 

 

واللواء محمد مصطفى ضبش معوض مدير أمن المنيا الجديد، تولى عدة مناصب خلال مسيرته المهنية بداية في الخدمة في محافظة بني سويف قبل أن يتولى بعدها منصب قائد الأمن بقطاع مبارك، وبعدها شغل منصب مدير مكافحة التهرب الضريبي لقطاع شمال الصعيد، وأيضا تولى مدير أمن المنيا الجديد، منصب مفتش الأمن العام في محافظة أسيوط، ومدير مباحث البحر الأحمر، ومدير مباحث بني سويف وبعدها مدير لمباحث قنا. 

 

وكان آخر منصب لمدير أمن المنيا الجديد هو مساعد لمدير أمن المنيا، حكمدار المديرية قبل أن يصدر قرار وزير الداخلية بتعيينه في منصبه الجديد مديرا لأمن عروس الصعيد خلال حركة التنقلات التي صدرت اليوم الثلاثاء.

الأكثر قراءة

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

تجديد الثقة في اللواء محمد عبدالله مديرًا لمباحث العاصمة

"عمولات غير مشروعة"| شبكات نصب تدعى قدرتها على استخراج أوراق إقامة الأجانب.. وخبراء: العقوبات رادعة

"4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي".. البنك الأهلي يكشف مفاجأة (فيديو)

في ذكرى وفاته.. تعرف على أعمال الراحل فاروق الفيشاوي وزيجاته

اللواء محمد مصطفى ضبش مديرًا لأمن المنيا.. أبرز المعلومات عنه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا