الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ترقية مزدوجة.. اللواء هاني شعراوي مديرا للمباحث الجنائية بالجيزة

مديرية أمن الجيزة
مديرية أمن الجيزة

ترقى العميد هاني شعراوي رئيس قطاع مباحث شمال الجيزة، إلى رتبة اللواء وتم تصعيده ليشغل منصب مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة بعد مجهود مضني في مكافحة الجريمة بأنحاء الشارع الجيزاوي. 

 

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الثلاثاء، حركة تنقلات ضباط الشرطة لعام 2023.

 

تضمنت الحركة تجديد الثقة فى اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، ومساعدي الوزير لقطاع الأمن الوطنى وقطاع الإعلام والعلاقات اللواء ناصر محيي الدين.

 

وجاءت حركة التنقلات الشرطة 2023، إدراكًا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

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