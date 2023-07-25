المركز المسيحي الإسلامي ينظم ندوة عن العمل الخيري

ينظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة ندوة تحت عنوان "المفاهيم المسيحية والإسلامية للعمل الخيري"، بالتعاون مع مركز التفاهم العربي الغربي.

جاء ذلك في السابعة من مساء السبت المقبل بقاعة المؤتمرات بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تدور الندوة حول تطوير كل من المسيحيين والمسلمين لللاهوت والممارسات التي تركز على رعاية الفقراء والمرضى مع استمرار زيادة عدم المساواة في العالم التي أصبحت أكثر وضوحًا، حيث من المهم تجديد فهمنا للأسباب، وكيفية دعوة التقاليد الإسلامية والمسيحية للرعاية الإنسانية.

يلقي الندوة د.مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، والدكتور ستيفين بلانت من جامعة كامبردج، إذ تتوافر الترجمة الفورية بين اللغة العربية والإنجليزية.