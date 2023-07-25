الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المركز المسيحي الإسلامي ينظم ندوة عن العمل الخيري

المركز المسيحي الإسلامي
المركز المسيحي الإسلامي

ينظم المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة ندوة تحت عنوان "المفاهيم المسيحية والإسلامية للعمل الخيري"، بالتعاون مع مركز التفاهم العربي الغربي.

جاء ذلك في السابعة من مساء السبت المقبل بقاعة المؤتمرات بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

تدور الندوة حول تطوير كل من المسيحيين والمسلمين لللاهوت والممارسات التي تركز على رعاية الفقراء والمرضى مع استمرار زيادة عدم المساواة في العالم التي أصبحت أكثر وضوحًا، حيث من المهم تجديد فهمنا للأسباب، وكيفية دعوة التقاليد الإسلامية والمسيحية للرعاية الإنسانية.

يلقي الندوة د.مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، والدكتور ستيفين بلانت من جامعة كامبردج، إذ تتوافر الترجمة الفورية بين اللغة العربية والإنجليزية.

الأكثر قراءة

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

تجديد الثقة في اللواء محمد عبدالله مديرًا لمباحث العاصمة

"عمولات غير مشروعة"| شبكات نصب تدعى قدرتها على استخراج أوراق إقامة الأجانب.. وخبراء: العقوبات رادعة

"4 مليارات دولار خارج القطاع المصرفي".. البنك الأهلي يكشف مفاجأة (فيديو)

في ذكرى وفاته.. تعرف على أعمال الراحل فاروق الفيشاوي وزيجاته

اللواء محمد مصطفى ضبش مديرًا لأمن المنيا.. أبرز المعلومات عنه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا