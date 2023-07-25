محكمة الأسرة تُلزم أحمد عز بدفع مصروفات "توأم زينة" الدراسية

قضت محكمة استئناف عالي الأسرة، برفض الاستئناف المقدم من الفنان أحمد عز على حكم إلزامه بدفع 21 ألفا و410 جنيه استرليني قيمة المصروفات الدراسية لـ توأم زينة، عن العام الدراسي 2020-2021.

وكانت محكمة أسرة مدينة نصر قد قضت بإلزام أحمد عز بدفع 21 ألفا و552 جنيها استرلينيا قيمة المصروفات الدراسية.

وألزمت محكمة استئناف عالي الأسرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، في شهر يونيو الماضى، الفنان أحمد عز بدفع نفقة شهرية قدرها 50 ألف جنيه لـ توأم زينة.

وكان معتز الدكر، دفاع الفنانة زينة، قد أقام دعوى تطالب فيها بمصروفات دراسية لـ التوأم من الفنان أحمد عز، حيث قدم، خلال نظر الدعوى في أول درجة، مذكرة تحتوي على أجر عز في فيلمي الممر وأبوعمر المصري والحملات الإعلانية التي يقوم بها.

وطالبت الفنانة زينة بزيادة نفقة الطفلين إلى أكثر من 60 ألف جنيه شهريًا، وحصلت على حكم من محكمة أول درجة، لكن دفاع الفنان أحمد عز يطالب بتخفيض قيمة النفقة، ويأتي ذلك للمرة الثالثة التي تعرض فيها المحكمة على الفنان أحمد عز والفنانة زينة التصالح فيما بينهما؛ حيث أجلت المحكمة نظر الدعوى لإعلانهما.