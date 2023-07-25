تنقلات الداخلية.. "محمود أبوعمرة" سجل أمنى حافل بالنجاحات من القاهرة للإسكندرية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، قرارا بتعيين اللواء محمود أبوعمرة مساعدا للوزير للأمن العام، حيث يُعد "أبوعمرة" من القيادات الأمنية البارزة في وزارة الداخلية، صاحب إنجاز أمني حافل، منذ أن عمل بمديرية أمن القاهرة، وحقق نجاحات كبيرة ونجح في تحقيق حالة من الانضباط الأمني بمحافظة البحر الأحمر، وكانت له نجاحات أمنية ملموسة في الإسكندرية لدى توليه مديرا أمن لها، وعندما تم تصعيده مساعد للوزير لغرب الدلتا، ساهم في خلق أجواء آمنة بهذه المنطقة من خلال جولاته الأمنية المتكررة، وتشديده على اليقظة وحسن معاملة المواطنين.

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية حركة تنقلات في صفوف جهاز الشرطة، وذلك إدراكا لأهمية وقيمة مواصلة تطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية والتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، حيث جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2023 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة فى تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها فى كافة مجالات العمل الأمنى من خلال التوسع فى حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى؛ لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

وجاء بحركة التنقلات ترقية اللواء محمود أبوعمره حسن إمبابى – مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، واللواء محمد حسن طه على – مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن، واللواء أحمد جمال على جمال الدين – مساعد الوزير لمنطقة وسط الصعيد، واللواء محمد عبد الحميد الصاوى عمار – مساعد الوزير لمنطقة وسط الدلتا.

وشملت الحركة تصعيد اللواء شريف رؤوف زكى عبدالرازق– مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، واللواء هشام سمير محمد حسام الدين – مساعد الوزير لمنطقة القناة، واللواء مهندس أحمد عدلى أحمد محمد – مساعد الوزير لقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.