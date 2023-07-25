الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سالي عبد الرؤوف: نستهدف توفير الرعاية الصحية لأصحاب الهمم على أساس علمي

سالي عبد الرؤوف
سالي عبد الرؤوف

قالت الدكتورة سالي عبد الرؤوف، مدير عام شئون الأفرع بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن نظام التأمين الصحي الشامل كان له فضل كبير في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين الأولى بالرعاية بالمجان، وإجراء العمليات الجراحية للمواطنين.

تنسيقية التأمين الصحي الشامل

وأكدت عبد الرؤوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه يتم تقديم حزم خدمات من خلال التأمين الصحي الشامل، كما أنه سيتم تزويد هذه الخدمات من خلال إمداد تنسيقية التأمين الصحي المواطنين بالكراسي المتحركة والأطراف الصناعية.

وأضافت في حديثها، أن التنسيقية تستهدف توفير الرعاية الصحية لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة على أساس علمي وسليم.

أهداف التنسيقية

يذكر أن أهمية هذه التنسيقية تتمثل في تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة على أساس علمي وسليم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سعيًا نحو تمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع، مشيرًا إلى أهمية وضع أدلة عمل موحدة لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة الحركية بالتأمين الصحي الشامل لضمان أعلى درجة من الكفاءة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة والمتكاملة لهم.

سالي عبد الرؤوف الهيئة العامة للرعاية الحياة اليوم الحياة التأمين الصحي الشامل

الأكثر قراءة

بالأسماء حركة تنقلات الشرطة لعام 2023 كاملة

"سقط من الطابق الـ14".. ننشر صور عامل دليڤرى لقى مصرعه فى دارالسلام

مزارعو الفواكه بالغربية ينتقدون مزاد جناين المنشاوي بالقرشية.. و"الأوقاف" تحقق في الواقعة

تصعيد جديد من الخطيب ضد الشحات في أزمة الشيبي

حقيقة تحديد موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

محمد الأتربي يكشف تفاصيل طرح الشهادات الدولارية وعائدها السنوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

محاسن السنوسي

التجارة في السعادة

ماجد حبته

تقييم نظم غذاء العالم

جلال حمام

قصة نجاح مصرية سبقت الدول الغنية

محمد رفعت

محافظون وتجارب " 10 " حلم ثوار يوليو ! (1)

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا