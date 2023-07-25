سالي عبد الرؤوف: نستهدف توفير الرعاية الصحية لأصحاب الهمم على أساس علمي

قالت الدكتورة سالي عبد الرؤوف، مدير عام شئون الأفرع بالهيئة العامة للرعاية الصحية، إن نظام التأمين الصحي الشامل كان له فضل كبير في تقديم الخدمة الطبية للمواطنين الأولى بالرعاية بالمجان، وإجراء العمليات الجراحية للمواطنين.

تنسيقية التأمين الصحي الشامل

وأكدت عبد الرؤوف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أنه يتم تقديم حزم خدمات من خلال التأمين الصحي الشامل، كما أنه سيتم تزويد هذه الخدمات من خلال إمداد تنسيقية التأمين الصحي المواطنين بالكراسي المتحركة والأطراف الصناعية.

وأضافت في حديثها، أن التنسيقية تستهدف توفير الرعاية الصحية لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة على أساس علمي وسليم.

أهداف التنسيقية

يذكر أن أهمية هذه التنسيقية تتمثل في تقديم حزمة متكاملة من الخدمات الطبية لأصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة على أساس علمي وسليم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، سعيًا نحو تمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع، مشيرًا إلى أهمية وضع أدلة عمل موحدة لمراكز رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة الحركية بالتأمين الصحي الشامل لضمان أعلى درجة من الكفاءة لتقديم الخدمة الطبية المتميزة والمتكاملة لهم.