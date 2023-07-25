متقدمات برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» لـ«الدستور»: علينا أن نسعى حتى نصل للمكان المناسب

أعرب عدد من المتقدمات لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، الذى تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب، عن سعادتهن بالمشاركة فى اختبارات البرنامج، والوصول إلى المرحلة الأخيرة وهى المقابلات الشخصية، واصفات الأكاديمية بأنها مصنع إعداد قادة وقادات المستقبل.

وأشادت المتقدمات بالقيادة السياسية وإيمانها بتمكين المرأة ودعمها وصقلها فى الجوانب المختلفة، وهو ما ظهر فى اهتمام الدولة بتمكين المرأة على كل المستويات، من خلال توليهن العديد من المناصب المهمة، إلى جانب تقديم العديد من البرامج التدريبية لهن.

وقالت سمر زكريا، متقدمة إلى اختبارات «المرأة تقود للتنفيذيات»، وهى موظفة فى أحد البنوك، إن البرنامج يعكس الاهتمام الكبير بالمرأة على المستويات كافة، مشيدة بالنظام الذى يقوم عليه البرنامج.

وأضافت: «الاختبارات دقيقة وبها أسئلة مختلفة ومتنوعة وتقييم مختلف أيضًا، والأسئلة متنوعة بالشكل الذى تستنج من خلاله قدرات الشخصيات، ومدى قابليتها لهذه البرنامج».

وواصلت: «البرنامج كان فرصة كبيرة فى ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بالمرأة، وهو حافز ودفعة كبيرة للاستمرار»، متوقعة أن تكون نتائج البرنامج مثمرة، من خلال صنع قائدات للمستقبل.

وشددت على أن الأكاديمية الوطنية للتدريب فرصة كبيرة للشباب، ولبناء الدولة وصياغة المستقبل، مضيفة: «هناك تقدم كبير أحدثته الأكايديمية منذ إنشائها».

ونبهت إلى أن «مصر تحتاج إلى دماء جديدة وشباب جدد يؤدون المهام المطلوبة منهم ببراعة، وطاقة الشباب مؤهلة لأداء هذا الدور والانفتاح على التطوير والتعلم، لذا جاء هذا البرنامج، وهو يحسب للدولة المصرية، ودليل على أنه بشبابها يمكن أن تحقق إنجازات كبيرة».

وتابعت: «دائمًا هناك فرصة، وعلينا أن نسعى لها ونعد أنفسنا لنكون فى المكان المناسب، ولا ننتظر إلى أن تأتى الفرصة إلينا، ولا بد أن يكون هناك سعى للحصول على الدعم والتعبير عن مواهب كل شخص».

وأشادت الدكتورة شيرين على مصطفى، موظفة فى وزارة الإسكان، ببرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، معربة عن سعادتها باجتياز الاختبارات ووصولها إلى مرحلة المقابلات الشخصية.

وقالت الدكتورة شيرين: «القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالمرأة، وتعمل على تمكينها فى المجتمع، وحريصة على توليها مناصب مهمة فى المواقع القيادية».

وأضافت: «أتمنى من كل قلبى اجتياز الاختبارات، وفخورة بنفسى لوصولى لهذه المرحلة قبل الأخيرة، وأتمنى أن أنضم إلى المرحلة الأخيرة بعد ذلك».

واختتمت بقولها: «هناك دعم كبير من القيادة السياسية للمرأة، ويتجلى ذلك فى تمكينها داخل المجتمع وتوليها المناصب القيادية، وهو ما لم يكن موجودًا فى العهود السابقة».

وقالت الدكتورة أميرة الصاوى، باحثة فى مجال الإعلام، وهى تعمل فى ديوان محافظة المنوفية، إن البرنامج تجربة جديدة مليئة بالمعلومات وثرية، وتدعم فكرة العلم والتعلم.

وأضافت الدكتورة أميرة: «البرنامج أكسبنى خبرة محلية ودولية، وأضاف إلىّ معلومات قانونية ومعرفية»، مشيرة إلى أنها بحاجة دائمة للتطور والتعلم، لأن المرأة المصرية بطبيعتها قيادية.

وتابعت: «الدولة تهتم مؤخرًا بتمكين المرأة خاصة فى المجالات القيادية، بدليل أن هناك ٨ سيدات وزيرات بالحكومة، إضافة إلى إطلاق برامج توضح أهمية تمكين المرأة وعملها وقراراتها مثل (التاء المربوطة)، وهى تمثل المجتمع كله وليس نصف المجتمع».

وشددت على أن «البرنامج يعطينا نوعًا من المعرفة والخبرة الدولية والمحلية، خاصة أنه يحتوى على تجارب مصرية، ويتم الاحتكاك بالميدان وبالعديد من التجارب لصقل الشخصية».

أما الدكتورة إسراء أحمد موسى، منتدبة فى الهيئة القومية للسلامة الغذائية من مركز البحوث الزراعية، فأكدت أهمية البرنامج من ناحية تأثيره على شخصية المرأة المصرية.

وقالت، خلال مشاركتها فى الاختبارات: «الشخصية الملهمة بالنسبة لى هى شخصية أحمد عرابى»، متابعة: «البرنامج هو أحد أنواع تمكين المرأة ويضيف لكل المتقدمات، ويصنع شخصية قيادية وشخصية تنفيذية، وهناك تطبيق عملى يصقل مهارات المشاركات».

وقالت سارة عادل، مهندسة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب من أفضل الأماكن التى يمكن أن تصنع قادة فى مصر.

وأضافت: «البرنامج جديد، ويأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بدعم المرأة المصرية، ويوفر فرصة حقيقية للسيدات؛ ويتيح المجال للمرأة لتكون قائدة فى يوم من الأيام وتساهم فى تطوير الدولة».

وأوضحت أنها مرت بأكثر من اختبار، الأول لغة وثقافة عامة وسمات شخصية، وفى حال اجتيازه يتم الخضوع لمقابلات شخصية، مؤكدة أن البرنامج يساعد فى تمكين المرأة.