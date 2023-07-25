الأكاديمية الوطنية للتدريب تواصل اختبارات «المرأة تقود للتنفيذيات»

واصلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، فعاليات اليوم الثانى للمقابلات الشخصية الخاصة بالدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، والتى تستمر على مدار ٣ أيام، ويشارك فيها ٣٦٠ متقدمة، بحضور عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة، بالإضافة إلى أعضاء مجلس أمناء الأكاديمية.

ويسعى برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» إلى إعداد المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات فى القطاعين الحكومى والخاص، عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن، وإعدادهن للقيادة التنفيذية فى القطاعات المختلفة، وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، بالاتساق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها، من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية، من أجل منحها فرصًا حقيقية للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.

وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، عن سعادتها بالمشاركة فى اختبارات المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات».

وشددت وزيرة التعاون الدولى على أهمية البرنامج للمرأة المصرية، مشيدة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، التى تعد ذراعًا تدريبية مهمة لتحقيق أهداف كثيرة، وخدمة استراتيجيات وطنية مختلفة، منها استراتيجية تمكين المرأة وتأهيلها لأماكن قيادية وتنفيذية مختلفة.

وأضافت: «هناك تشريعات كثيرة تغيرت فى الفترة السابقة، ورأينا المرأة المصرية فى أماكن قيادية تنفيذية، والبرنامج يؤهل كثيرًا من المتقدمات على تولى هذه المواقع بشكل تدريب علمى وعملى».

وأعربت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن سعادتها بالمشاركة فى المقابلات، مشيرة إلى أن البرنامج يضم عددًا كبيرًا من المتدربات من مختلف المحافظات، وعناصر متنوعة وقادرة ومؤهلة رغم صغر سنها، مشيدة بحجم التدريب الذى أتاحته الدولة على مدار السنوات السابقة فى مختلف المجالات.

وأضافت وزيرة التخطيط: «البرنامج رسالة تعبر عن مدى اهتمام القيادة السياسية بوجود المرأة المصرية فى دوائر صنع القرار، ويخدم رؤية مصر ٢٠٣٠، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة»

وقالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات، إن الأكاديمية الوطنية للتدريب حققت نجاحات كبيرة، ليس على الصعيد المحلى فقط، ولكن أيضًا على الصعيدين الإقليمى والدولى، وسهلت عمل لجان المقابلات الشخصية للمتقدمات لبرنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»، ووضعت معايير جيدة للمقابلات تعتمد على الشخصية والخبرات المتراكمة للمتقدمات، وتسمح بالتعرف على الأهداف التى يردن تحقيقها فى المستقبل.

وأضافت: «معظم المتقدمات للبرنامج على قدر رائع من الكفاءة، ويرغبن فى تحقيق شىء لوطنهن»، موجهة التحية لكل المتقدمات فى المرحلة النهائية للبرنامج.