تحرير 28 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية على الأسواق والمخابز بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا بالتعاون مع الإدارات التموينية والجهات المعنية، حملات تموينية رقابية وتفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية الدعمة؛ تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية ومراقبة الحالة التموينية والأسعار أسفرت عن ضبط وتحرير 28 مخالفة متنوعة، وقامت باتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.

قال عامر طه رئيس آدم مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز، شكلت حملة رقابية وتفتيشية ضمت كلا من عبدالمفيد عبدالمنعم وعبدالله جمال عبدالله من إدارة التموين بالمركز على المخابز البلدية أسفرت عن ضبط وتحرير 16 مخالفة متنوعة جاءت على النحو التالي:

9 مخالفات نقص وزن و2 عدم مطابقة المواصفات، و2 عدم نظافة أدوات العجن، و3 مخالفات عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مشيرا إلي الوحدة المحلية والغدارة التموينية مستمرة في متابعة المرور، وتكثيف الحملات على جميع المنشات التموينية وفحص شكاوى المواطنين.

وأضاف اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا نفذت حملة تموينية مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بمدينة المنيا بقيادة رئيس المركز والمدينة المنيا بالتعاون مع مديرية التموين والجهات المعنية، بحضور إكرام محمود نائب رئيس المركز والمدينة وأيمن حسانين رئيس حي جنوب المدينة أسفرت عن تحرير ٩ محاضر متنوعة ما بين (نقص وزن ومواصفات وعدم اعلان ونظافة وعدم إعطاء بون)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد تاج جلال أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص نفذت حملة تموينية تحت إشراف إدارة التموين بأبوقرقاص على المحلات التجارية والمخابز البلدية لضبط كافة المخالفات، والتأكد من جودة الخبر المنتج أسفرت الحملة عن تحرير 3 محاضر، حيث تم ضبط 80 كيلو أرز و20 كيلو سكر و75 كيس مكرونة عادية زنة 400 جرام و16 كيس مكرونة أسباجيتي زنة 400 جرام و16 كيس شعرية زنة 400 جرام و15 كرتونة مكرونة بكل كرتونة 20 كيس زنة 350 جراما و50 بالتة عصير بكل بالتة 6 زجاجات 1 لتر، وجميعها بدون فواتير وتم التحفظ علي المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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