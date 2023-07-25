الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزير الثقافة: اختيار مصر ضيف شرف مهرجان جرش يؤكد عمق العلاقات بين البلدين

صورة اللقاء
صورة اللقاء

استقبلت د.هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الأردنية، نظيرتها د.نيفين الكيلاني، الثلاثاء، وذلك بمستهل زيارتها للمملكة الأردنية الهاشمية، لحضور افتتاح فعاليات الدورة 37 من مهرجان "جرش للثقافة والفنون"، الذي تحل عليه مصر كضيف شرف للمهرجان، وذلك بحضور السفير محمد سمير، سفير مصر في الأردن، وأيمن سماوي، مدير مهرجان جرش، والدكتورة نهلة إمام، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون التراث الثقافي غير المادي.

وخلال اللقاء، قالت د.نيفين الكيلاني "إن "مهرجان جرش للثقافة والفنون" يُعد واحدًا من أعرق المهرجانات الفنية في الوطن العربي، حيث يُمثل ملتقى لمحبي الثقافة والفنون، مشيرة إلى أن اختيار مصر كأول ضيف شرف للمهرجان، إنما يؤكد عمق العلاقات بين البلدين، خاصة في مجال الثقافة والإبداع".

وتابعت وزيرة الثقافة: "لقد أعدت الوزارة برنامجًا متميزًا للمشاركة، يتضمن العديد من الفعاليات، أبرزها: حفل "فرقة الموسيقى العربية"، التابعة لدار الأوبرا المصرية، وأوبريت فني أُعد خصيصًا لتلك المناسبة يجمع ألوان الفلكلور المصري، مع عرض فيلم أُعد خصيصًا من قِبل قطاع الإنتاج الثقافي عن إبداعات الفلكلور المصري، وآخر بعنوان "وصايا علي مبارك"، من إنتاج المركز القومي للسينما، إضافة إلى معرض متميز يضم 20 لوحة لـ20 فنانًا وثقوا معالم للحضارة المصرية بلوحاتهم بمشاركة قطاع الفنون التشكيلية، وإقامة معرض للحرف التقليدية بمشاركة صندوق التنمية الثقافية".

وتضم فعاليات البرنامج الفني نُخبة من نجوم مصر، من بينهم: الفنان هاني شاكر، الفنانة مروة ناجي، وعددًا من الفرق الموسيقية والغنائية، بخلاف فعاليات البرنامج الثقافي، والذي يشمل العديد من الندوات واللقاءات الحوارية، من بينها: أمسية تجمع الشاعرين أحمد الشهاوي، وسامح محجوب، وندوة للدكتور مدحت العدل، تتناول الدراما، بالإضافة إلى لقاء للدكتور أشرف ذكي، نقيب المهن التمثيلية، مع الإعلامي محمود سعد.

من جانبها، رحبت د.هيفاء النجار، بنظيرتها المصرية والوفد المرافق لها، وأكدت أن الثقافة والفنون المصرية حاضرة وبقوة، وأثرت في تشكيل الهوية العربية بثرائها، مما دفع القائمين على المهرجان لاختيار مصر لأن تكون أول ضيف شرف له بدورته السابعة والثلاثين، كما أثنت على البرنامج الذي أعدته وزارة الثقافة المصرية للمشاركة بهذه الدورة بما يليق بقوة مصر الناعمة.

وزيرة الثقافة الأردنية وزيرة الثقافة المصرية مهرجان جرش أيمن سماوي نيفين الكيلاني السفير محمد سمير

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