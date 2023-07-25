انتشال جثتي شابين غرقا خلال الاستحمام بترعة في أطفيح

نجحت قوات الإنقاذ النهري فى انتشال جثتي شابين تعرضا للغرق خلال الاستحمام بإحدى الترع في أطفيح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

البداية كانت بورود بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بغرق شخصين في ترعة بقرية تابعة لمركز أطفيح.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابين تعرضا للغرق لعدم إجادتهما السباحة.

وتم انتشال الجثتين، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.