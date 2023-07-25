الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة انتقال علي معلول إلى الدوري السعودي الصيف الجاري

علي معلول
علي معلول

أصبح مصير على معلول ظهير أيسر الأهلي ومنتخب تونس الدولي، غامضًا بعد التقارير التي أشارت مؤخرًا، إلى إمكانية رحيله عن المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

حقيقة انتقال علي معلول إلى الدوري السعودي

وهو ما فتح باب التكهنات عن وجهة ظهير نسور قرطاج الدولي، لاسيما بعد ما ذكره موقع "فوت 24" التونسي، خلال الساعات القليلة الماضية، عن استقرار اللاعب بشكل نهائي على مغادرة القلعة الحمراء، بعد 8 سنوات قضاها داخل جدران الأهلي.

4 أندية خليجية تتنافس للتعاقد مع على معلول 

يعد على معلول، هدفًا رئيسيًا للعديد من أندية الدوري السعودي مثل ناديي الهلال والاتفاق وكذلك الدحيل والسد القطريين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ولم يتقدم أي نادي من الرباعي بعروض رسمية للاهلى، ومازال معلول  في مرحلة التفكير بشأن وجهته المقبلة، فى حال استقراره على الرحيل.

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مشوار على معلول مع الاهلى 

وانتقل علي معلول ظهير أيسر نسور قرطاج،  للأهلي، في صيف 2016 قادمًا من الصفاقسي التونسي، وذلك لمدة 4 مواسم.

وساهم معلول على مدار السنوات الماضية، في انجازات كثيرة للمارد الأحمر محليا وقاريا، حيث توج مع الفريق بلقب الدوري الممتاز 5 مرات، ودوري أبطال إفريقيا 3 مرات، وكأس مصر 3 مرات، والسوبر المصري 4 مرات، وكأس السوبر الإفريقي مرتين، وبرونزية مونديال العالم للأندية.

وخاض علي معلول مع الأهلي 254 مباراة، سجل خلالها 47 هدفا وصنع 75.

وينتهي عقد معلول مع الأهلي في صيف 2024، ويرفض الأهلي الانتظار حتى الصيف المقبل للاستغناء عن اللاعب في حالة اصراره على الرحيل لأنه سيكون حر، أي لا يحق للأحمر الاستفادة منه ماليا، وهو ما قد يدفع المسئولين للموافقة على رحيله.

وتجدر الإشارة إلى أن الأهلي، قد نجح في وقت سابق، من إتمام التعاقد مع إمام عاشور لاعب الزمالك السابق والعائد من تجربة احتراف قصيرة بنادي ميتلاند الدنماركي، وذلك لمدة خمسة مواسم.

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