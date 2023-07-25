الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: ارتفاع الاشتراكات إلى 115 مليون عميل بنهاية أبريل 2023

جريدة الدستور

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم  الثلاثاء، عن ارتفاع عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت في مصر لأول مرة، إلى نحو 115.11 مليون مشترك بنهاية أبريل  الماضي، مقارنة بنحو 107.91 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 7.2 مليون مشترك سنويا.

وأشار التقرير- حصل الدستور علي نسخة منه- إلى أن عدد مشتركي الهاتف المحمول والثابت سجل نحو 114.45 مليون مشترك بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 105.32 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022.

واضاف التقرير أن إجمالي عدد مشتركي الهاتف المحمول سجل نحو 102.90 مليون مشترك بنهاية أبريل الماضي مقارنة بنحو 96.37 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة سنوية قدرها 6.53 مليون عميل، بمعدل نمو سنوي 6.78% وشهري 0.13 %، بعد أن سجل خلال مارس السابق عليه نحو 102.77 مليون مشترك.

وارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت "الأرضي" إلى 12.21 مليون مشترك بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 11.54 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة تجاوزت 9.67 مليون مشترك خلال عام، وبمعدل نمو سنوي 5.78% وشهري 4.56%، بعد أن سجل في مارس السابق عليه نحو 11.68 مليون مشترك.

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