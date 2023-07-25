الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

حتى أبريل 2023..

الاتصالات: تأسيس 116 شركة جديدة برأس مال 110 ملايين جنيه

جريدة الدستور

كشف أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء، أنه تم تأسيس 116 شركة جديدة بحلول نهاية أبريل الماضي، برأس مال بلغت قيمته نحو 110.16 مليون جنيه، مقارنة بتأسيس نحو 147 شركة عن نفس الفترة العام الماضي براسمال قيمته نحو 168.27 مليون جنيه.

وأشار التقرير الذي حصل "الدستور" علي نسخة منه أنه تم تأسيس 79 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 105.76 مليون جنيه خلال ابريل الماضي، ونحو 34 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 4.24 مليون جنيه، ونحو 3 شركات بقطاع الاتصالات.

وأضاف التقرير أنه تم تأسيس 91 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 27.96 مليون جنيه خلال أبريل عام 2022، ونحو 52 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 137.26 مليون جنيه، ونحو 4 شركات بقطاع الاتصالات برأسمال 3.05 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم تأسيس نحو 212 شركة جديدة برأسمال قيمته 438.93 مليون جنيه خلال مارس السابق عليه، توزعت كالآتي 153 شركة بقطاع تكنولوجيا المعلومات برأسمال قيمته 171.92 مليون جنيه، ونحو 52 شركة بقطاع خدمات تكنولوجيا النظم برأسمال قيمته 7.53 مليون جنيه، ونحو 7 شركات بقطاع الاتصالات بنحو 259.47 مليون جنيه . 

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الاتصالات: تأسيس 116 شركة جديدة برأس مال 110 ملايين جنيه

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