تفاصيل مستجدات ملف الإدارة بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن العمل يسير بانتظام داخل مكتب تنسيق جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمقره بمبنى كلية الصيدلة الجديد، مؤكدا أن الجامعة تسعى جاهرة إلى توفير سبل الراحة للطلاب المتقدمين مع تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم أثناء التقديم مع توفير أخصائيين لإمدادهم بكافة المعلومات اللازمة.

جاء ذلك أثناء اجتماع مجلس إدارة لبحث ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بجلسته رقم 13 اليوم الثلاثاء الموافق 25 يوليو الجاري.

وكشف الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن تفاصيل استعدادات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للعام الدراسى المُقبل من حيث التقديم وآليات التقدم لبرامج الجامعة ومجالات وبرامج الدراسة ومصروفات الكليات والإعداد المتوقع قبولها خلال العام الجديد حيث تقدم الأهليه 5 برامج جديدة 3 برامج لغات ترجمة باللغات الإنجليزية والألمانية والصينية، بالإضافة إلى كلية العلاج الطبيعي وبرنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات.

وأكد أن جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية ستعمل هذا العام بكامل طاقتها الاستيعابية وفقاً لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أن فلسفة الجامعات الأهلية تعمل في المقام الأول على ربط الطلاب بسوق العمل ومتطلباته وهو ما يظهر من خلال البرامج المتاحة بالجامعة وطريقة التدريس وتقديم الخريجين لسوق العمل.

وأشار إلى أن الجامعة الأهلية تقدم مستوى تعليم عالٍ على المستويين الأكاديمي والتطبيقى، بما يؤهل الخريجين ليكونوا قادرين على المنافسة بأسواق العمل المحلية والإقليمية، والعالمية، إضافة إلى إعداد بيئة مناسبة للبحث العلمى تُسهم فى حل المشكلات التى تواجه خطط التنمية فى مصر.

ومن جانبه قام الدكتور عادل حسن، بتقديم تقرير شامل حول سير العمل بمكتب التنسيق الذي فتح أبوابه أمس الإثنين الموافق 24 يوليو لاستقبال طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبيـة والطلاب العائدين من السودان وأوكرانيا وروسيا، لافتاً إلى أن العمل داخل مكتب التنسيق يستمر حتى 24 أغسطس المقبل.