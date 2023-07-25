صفقة انتقال فابينيو إلى اتحاد جدة مهددة بالفشل

كشفت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، عن مستجدات صفقة انتقال البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول الإنجليزي إلى اتحاد جدة السعودي.

وأشارت الصحيفة في تقرير إلى أن صفقة فابينيو الى الاتحاد في خطر، المحادثات مستمرة وجميع الأطراف ملتزمة بالاتفاق ولكن هناك تأخير.

وأوضح التقرير أن أزمة الكلاب ليست هي المشكلة وأن اللاعب سيعود إلى تدريبات ليفربول يوم الأربعاء ما لم يحدث أي جديد قبل ذلك.

وكانت تقارير أشارت منذ أيام، إلى إمكانية فشل انتقال فابينيو إلى نادي الاتحاد بسبب وصفته بغير رياضي، ولا علاقة له بكرة القدم، وذكرت أن المشكلة هي أن سلالة الكلاب «French Bulldogs» التي يمتلكها اللاعب تعد ممنوعة في المملكة وفق نظام استيراد الحيوانات الشرسة.