صاحب مبادرة تعليم طريقة برايل يطالب بتوفير إقامة له فى الجامعات

تحدث أحمد علي فتحي، صاحب مبادرة تعليم المدرسين طريقة برايل، عن تفاصيل مبادرته، موضحاً أنه تعلم برايل خلال دراسته في مدرسة للمكفوفين في محافظة المنيا.

وقال "فتحي"، خلال مداخلة هاتفية للقناة الأولى، إنه بدأ مبادرته بشكل أون لاين، موضحًا أن تعليم طريقة برايل يستغرق ما بين 3 إلى 6 شهور بالنسبة للطفل الكفيف، لذلك أطلق مبادرة لتعليم إخصائيين وطلاب الجامعات والخريجين والمدرسين طريقة برايل من أجل مساعدة الأطفال.

وتابع صاحب مبادرة تعليم المدرسين طريقة برايل: "حصلت على دبلوم مهني تربية خاصة وكان معي 150 طالب في الدبلومة بدأت أعلمهم طريقة برايل، كما أنهم علموا طلاب المدارس ما تعلموه مني".

وناشد صاحب مبادرة تعليم طريقة برايل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الثقافة لتوفير إقامات له في بعض الجامعات حتى يتيسر له تعليم طريقة برايل.