مراسل "إكسترا نيوز": جلسات الحوار الوطنى اليوم جديدة ونوعية

كشف إبراهيم عزت، مراسل فضائية إكسترا نيوز، تفاصيل جلسات الحوار الوطني اليوم الثلاثاء، موضحًا أن جلسات اليوم جديدة ونوعية، وتضم عددًا محدودًا من المشاركين على عكس الجلسات الحوارية والنقاشية والتي انعقدت خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح مراسل القناة الفرق بين الجلسات النقاشية والجلسات النوعية بالحوار الوطني، قائلًا: "الجلسات النقاشية كان يدور فيها الحديث حول عدد من الموضوعات والقضايا للخروج بعدد من التوصيات، عكس الجلسات النوعية، التي تتم بلورة النتائج من خلالها استعدادًا لتقديمها على شكل مشروع قانون أو اقتراحات لمجلس أمناء الحوار الوطني".

وأوضح أنه بدأت أولى الجلسات اليوم ضمن أعمال المحور السياسي وتحديدًا لجنة مباشرة الحقوق السياسية، ومن المقرر انطلاق جلسة نوعية جديدة اليوم تضم عددًا محدودًا من الخبراء وذوي الخبرة فيما يخص أعمال المحور المجتمعي وتحديدًا لجنة الصحة.