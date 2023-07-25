"إكسترا نيوز”: كبار اللاعبين يشاركون فى بطولة الجودو بالعلمين 12 أغسطس

قالت حبيبة عمر مراسلة «إكسترا نيوز» إن المنشآت الرياضية في مدينة العلمين الجديدة انتهت من جميع استعداداتها لاستضافة البطولة العربية للجودو، والتي تعد واحدة من أضخم الفعاليات الرياضية العربية على أرض مدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر انطلاقها يوم 12 أغسطس ضمن فعاليات المهرجان.

وأضافت: “بطولة الجودو المقرر انطلاقها في مدينة العلمين الجديدة تضم كبار اللاعبين ومقامة على أضخم الملاعب في هذه المدينة، موضحة أن حفل الفنان أحمد سعد، سيكون من ضمن افتتاحية البطولة”.

وأوضحت مراسلة القناة أنه علي مدار الأيام المقبلة حتى 26 أغسطس سيشهد مهرجان العلمين الجديدة العديد من الحفلات الفنية والموسيقية مثل حفل الموسيقار عمر خيرت ونانسي عجرم وإليسا والرابر العالمي روس والعديد من النجوم العرب والدوليين.