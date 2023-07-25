الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"إكسترا نيوز”: كبار اللاعبين يشاركون فى بطولة الجودو بالعلمين 12 أغسطس

بطولة الجودو
بطولة الجودو

قالت حبيبة عمر مراسلة «إكسترا نيوز» إن المنشآت الرياضية في مدينة العلمين الجديدة انتهت من جميع استعداداتها لاستضافة البطولة العربية للجودو، والتي تعد واحدة من أضخم الفعاليات الرياضية العربية على أرض مدينة العلمين الجديدة، ومن المقرر انطلاقها يوم 12 أغسطس ضمن فعاليات المهرجان.

وأضافت: “بطولة الجودو المقرر انطلاقها في مدينة العلمين الجديدة تضم كبار اللاعبين ومقامة على أضخم الملاعب في هذه المدينة، موضحة أن حفل الفنان أحمد سعد، سيكون من ضمن افتتاحية البطولة”.

وأوضحت مراسلة القناة أنه علي مدار الأيام المقبلة حتى 26 أغسطس سيشهد مهرجان العلمين الجديدة العديد من الحفلات الفنية والموسيقية مثل حفل الموسيقار عمر خيرت ونانسي عجرم وإليسا والرابر العالمي روس والعديد من النجوم العرب والدوليين.

 

 

الأكثر قراءة

أزمة بوراك ووالده.. هل تعرض العالم لخديعة من الشيف التركى؟ (تحليل)

عقب وفاة طليق بوسي.. قانونيون يوضحون مصير قضية "سرقة الشيكات"

"التنظيم والإدارة" يفتح باب الاستعلام عن القبول المبدئى لخوض مسابقة 30 ألف وظيفة معلم

طقس شديد الحرارة غدا وارتفاع نسبة الرطوبة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

كولر يمنح 12 لاعبًا راحة ويختار قائمة الأهلى لمواجهة المصرى

رئيس جامعة قناة السويس يكلف الدكتورة سهير أبوعيشة بمنصب الأمين العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا