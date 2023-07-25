الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عقب وفاة طليق بوسي.. قانونيون يوضحون مصير قضية "سرقة الشيكات"

المنتج الفني فطين
المنتج الفني فطين

عقب وفاة المنتج الفني فطين، لم تتآثر قضية اتهام هشام ربيع زوج المطرية بوسي، المتورط في التحريض على خطف وسرقة إيصالات أمانة بقيمة 8 ملايين جنيه من وكيل أعماله، وهذا وفقًا ما قاله الخبراء القانونين.

خبراء قانونين يوضحون الموقف القانوني للقضية

وقال الدكتور وليد وهبة، الخبير القانوني، إن الواقعة جنائية بحتة وفي حوزة النيابة العامة والتحقيقات فيها تستمر بوفاة المتضرر - فطين- لأن التحقيقات تحفظ فقط وتنقضي بوفاة المتهم وهنا المتهم موجود ومحبوس على ذمة القضية هو وآخرين.

وأضاف الخبير القانوني الخطيب محمد، أن في هذه القضية سيتم استكمال التحقيق مع المتهم في التهم المنسوبة إليه ومن حق ورثة المجني عليه أن يحلوا محل موروثهم في الإدعاء المدني فقط .

المنتج الفني فطين

كان توفى المنتج فطين سعيد -طليق المطربة بوسي - ونعاه بعض زملائه بمنشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تفاصيل البلاغ
تقدم المحامي أحمد يوسف وكيلًا عن وليد عاشور، وشهرته "فطين"، طليق المطربة بوسي، ببلاغ حمل رقم 2409 لسنة 2023، يفيد تضرره من هشام ربيع، صاحب محلات حلاقة، زوج بوسي؛ لتحريضه متهمين آخرين هم كل من رمضان قطب محمد، وشهرته «كفتة الفوال»، 50 سنة، عاطل، "هلالي"، "ميدو"، باستيلائهم على 14 شيكا بنكيا و22 إيصال أمانة، بإجمالي مبالغ 8 ملايين جنيه.

وتبين أن الشيكات المسروقة محررة بمعرفة ياسمين محمد شعبان وشهرتها بوسي، زوجة المشكو في حقه الأول، موضحًا أنه أثناء حضوره رفقة المشكو في حقهم الثاني والثالث والرابع للتأكد من قيام هشام ربيع بإيداع مبلغ 8 ملايين جنيه في حساب موكله "فطين"، بالبنك الأهلي فرع "إيزي سبورت" الهضبة الوسطى، أعطاهم الشيكات وإيصالات الأمانة، إلا أنه فوجئ بقيام المشكو في حقهم بالاستيلاء منه على الأوراق كرهًا عنه مستخدمين سلاحًا أبيض "مطواة" وفروا هاربين.

الادعاء المدني القضية تفاصيل البلاغ فيسبوك التواصل الاجتماعي المنتج الفني فطين

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