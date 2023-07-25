الزمالك فى مواجهة مع الفائز من بطلى جيبوتى والصومال فى دور الـ32 لكأس الكونفيدرالية

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفيدرالية الإفريقية (موسم 2023-2024)، عن وقوع فريق الزمالك، في مواجهة مع الفائز من مباراتي الدور التمهيدي الأول بين فريقي أرتا سولار (جيبوتي) وهورسيد الصومالي.

كان "كاف" قد قرر إعفاء 12 ناديًا، من خوض الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفيدرالية، وهى الزمالك، فيوتشر، نهضة بركان المغربي، اتحاد العاصمة الجزائري، الإفريقي التونسي، ريفرز يونايتد النيجيري، ديابل نوار الكونغولي، سانت إيلوي لوبوبو (الكونغو الديمقراطية)، ساجرادا إيسبيرانكا الأنجولي، كمبالا سيتي، رايون سبورت الرواندي، سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

وسيخوض فريق الزمالك، مواجهة الذهاب، خارج الديار، قبل أن يستقبل الفريق الأبيض، مواجهة الإياب على أرضه.

ستجرى مباريات ذهاب الدور التمهيدي الأول، أيام 18، 19، 20 أغسطس المقبل، على أن تجرى مباريات الإياب، أيام 25، 26، 27 من الشهر ذاته.

وستقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي الثاني، أيام 15، 16، 17 سبتمبر، على أن تقام مباريات الإياب أيام 29، 30 سبتمبر، و1 أكتوبر المقبل.

كان "كاف" قد قرر في وقت سابق، إلغاء الدور التمهيدي الثاني الإضافي لكأس الكونفيدرالية الإفريقية، والتي كان يشهد مواجهات تجمع بين الأندية الخاسرة من دور الـ32 لدوري الأبطال والأندية المتأهلة من دور الـ32 لكأس الكونفيدرالية.