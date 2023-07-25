الاتصالات: ارتفاع عدد مشتركي الإنترنت الثابت لـ11.37 مليون مشترك في إبريل 2023

ارتفع عدد مشتركي الإنترنت الأرضي الثابت لـ11.37 مليون مشترك بنهاية شهر إبريل الماضي، مقارنة بنحو 10.38 مليون مستخدم عن نفس الفترة عام 2022، بزيادة قدرها نحو 990 ألف عميل بمعدل نمو سنوي 9.62 % وشهري بلغ 0.46 % بعد أن سجل نحو 11.32 مليون مشترك بنهاية مارس السابق عليه.

جاء ذلك وفق أحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات اليوم.

وأشار التقرير الذي حصل “الدستور” على نسخة منه أن القاهرة الكبرى استحوذت على 35 % من نصيب مشتركي الإنترنت تلتها منطقة الدلتا بنفس النسبة في حين جاء الوجه القبلي بنسبة 15 % ومنطقة الإسكندرية ومطروح استحوذت على 9 % وأخير منطقة مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر 6%.