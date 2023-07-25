الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع عدد مستخدمى إنترنت الموبايل لـ70.74 مليون مستخدم نهاية أبريل 2023

جريدة الدستور

ارتفع إجمالي عدد مشتركي الإنترنت المحمول إلى نحو 70.74 مليون مستخدم بنهاية شهر أبريل الماضي لأول مرة، مقارنة بنحو 64.57 مليون مستخدم في نفس الفترة من العام 2020، بزيادة قدرها نحو 6.17 مليون مستخدم بمعدل نمو سنوي 9.56% وشهري بلغ 1.36%، بعد أن سجل نحو 69.86 مليون مستخدم بنهاية مارس السابق له. 

جاء ذلك وفقًا لأحدث تقارير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادرة عن وزارة الاتصالات اليوم.

 

 

 

وأشار التقرير الذي حصلت الدستور على نسخة منه إلى أن إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت عبر "يو إس بي مودم" سجل نحو 2.33 مليون مستخدم بنهاية أبريل الماضي، مقارنة بنحو 2.13 مليون مستخدم في نفس الفترة العام الماضي، بزيادة قدرها 200 ألف مستخدم بمعدل نمو سنوي 9.33% وبتراجع شهري بلغ 7.30% بعد أن سجل خلال مارس السابق عليه نحو 2.53 مليون مستخدم.

وأوضح التقرير أن كثافة انتشار الإنترنت المحمول بلغت 72.2% وفقًا لنتائج مسح استخدامات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأسر والأفراد.

 

 

 

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