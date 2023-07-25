وزير العمل يفتتح ملتقى توظيف يوفر فرص عمل في 70 شركة إتصالات وتكنولوجيا معلومات

أكد وزير العمل حسن شحاتة على أن الدولة المصرية تسير على قدم وساق نحو التحول الرقمي ،وعالم التكنولوجيا ،تماشياً مع المتغيرات التي طرأت على سوق العمل المحلي و الدولي ،وقال أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الإستعداد المُستمر لوظائف المستقبل،وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً،وتنمية مهارات الشباب عليها ،مؤكداً على أهمية التعاون والتنسيق مع الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج على تنمية قدرات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد الكوادر التقنية الوطنية المدربة تدريباً جيداً ليتلاءم مع متطلبات سوق العمل..جاء ذلك خلال كلمة الوزير في المؤتمر الرابع لتوظيف الشباب الذي تنظمه شركة هواوي اليوم الثلاثاء بأحد فنادق القاهرة،بحضور السيد جيم ليو المدير التنفيذي لشركة هواوي مصر،ود.أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات..وعلى هامش المؤتمر افتتح الوزير شحاتة ملتقى توظيف ،بحضور ممثلين عن 70 شركة رائدة في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات،توفر المئات من فرص العمل للشباب ،واستمع إلى ممثلي هذه الشركات ،والى الشباب المتواجد في الملتقى "خريجي اكاديميات هواوي" للتقديم على فرص عمل ،وحث الجميع على الجدية ،وبذل كل الجهود من أجل العمل لخدمة التنمية في الدولة المصرية ..

وبدأ الوزير كلمته بالقول :"يُشرفني اليوم مشاركتكم في هذا المؤتمرالرابع لتوظيف الشباب،لكي نؤكد مجدداً حرص الدولة المصرية على التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج ،وأن وزارة العمل تدعم بإستمرار هذا التعاون والحوار مع شركائنا لتحقيق الأهداف المشتركة ...وما يحدث اليوم مع شركة هواوي العالمية ،من تعاون ،خير دليل على ما نقوله ،خاصة وأن هذه الشركة التي نعتز بالشراكة معها، تعمل في مصر منذ ما يقرب من ربع قرن ،وتتبنى أفكاراً،وبرامج ،تتطابق تماماً مع رؤية الدولة المصرية،في إتجاه تعزيز الإبتكار،وتوفير الحلول القائمة على أحدث توجهات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات،وبناء قدرات الشباب لخلق قيمة مضافة لهم ،وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي للدولة المصرية،وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالإستعداد المُستمر لوظائف المستقبل و"الذكاء الإصطناعي"،وتحديد المِهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً، والمهارات اللازمة لها،وتأكيد فخامة الرئيس على أنه يجب العمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع احتياجات الوظائف."

وأضاف الوزير :"إنه في الوقت الذي نُرحب فيه بأهمية هذا المؤتمر ،ومُخرجاته ،وأهدافه ،فإننا نتطلع إلى المزيد من العمل المشترك ،والإستمرار في تنفيذ أفكارنا المشتركة لدعم خطط التحول الرقمي،وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات،وتدريب مُدربين بشهادة دولية معتمدة على برامج متخصصة فى تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى،وذلك فى إطار خطط وزارة العمل نحو تحقيق التحول الرقمى فى مختلف أعمالها وخدماتها المُقدمة للمواطنين، خاصة للشباب من الجنسين ودعمهم ببرامج التدريب المُعتمدة عالمياً لتأهيلهم للدخول إلى سوق العمل الداخلى والخارجى.."

وأكد الوزير :"إن وزارة العمل ،وهي تتعاون وتُنسق مع شركائها من أجل ربط التدريب المهني بإحتياجات سوق العمل من خلال مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها ،وكذلك تنفيذ بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الوطنية ذات الأهداف المشتركة ،يتماشى ذلك مع ثقافة الدولة ،ورؤية مصر 2030،ومع معايير العمل الدولية ،وما يشهده سوق العمل العالمي من تحديات ووظائف مستقبلية خاصة في مجال التكنولوجيا والرقمنة ،وهنا نجدد ثقتنا في التعاون مع "هواوي" بإعتبارها من الشركات الرائدة في التعاون مع الحكومة المصرية لتحقيق هذا الهدف، و ذلك من حيث تعاونها في ملف التدريب المهني،و توفير منح مجانية لشباب الخريجين ليحصلوا من خلالها على شهادة دولية معتمدة..فقد جددنا مؤخراً التعاون بشأن واحد من أهم بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل وشركة هواوي لتوفير 4000 منحة مجانية لشباب مصر في مجالات أمن المعلومات و الذكاء الإصطناعي،ونتعاون في غيرها من البرامج التي تخدم التحول الرقمي.."

وإختتم الوزير شحاته كلمته بالتأكيد على أن هذا الملتقى الذي تشارك فيه 70 شركة رائدة في مجال الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات يُعد فرصة حقيقية للتأكيد على تواصل التعاون ،وتوجيه التقدير مجدداً إلى شركة هواوي والشركات المُشاركة ،ودعا الوزير الجميع إلى بذل المزيد من العمل والجُهد،لدفع مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة التي يرسي قواعدها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

وحضر فعاليات الملتقى من الوزارة :حسين صبري مستشار الوزارة للمعلومات والتحول الرقمي ، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،وهبه أحمد مدير عام التشغيل،وكريمة عبدالرحمن مدير عام تراخيص عمل الأجانب..



أنشأت هواوي منظومتها لبناء القدرات (Huawei ICT Talent Bank (iTB بالتعاون مع وزارة العمل في عام 2019 ، بهدف تنمية قدرات ومهارات الشباب في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإعداد الكوادر التقنية الوطنية المدربة تدريباً جيداً يتلاءم مع متطلبات سوق العمل، ومواصلة مسيرة مصر نحو التحول الرقمي، وإطلاق العنان لإمكانات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإعتماد على قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات..وفي سبيل تحقيق ذلك، وعلى مدار السنوات الماضية، عملت منظومة هواوي على تنمية مهارات الشباب في المرحلة الجامعية من خلال إنشاء أكاديميات هواوي التي وصل عددها حاليا لأكثر من 81 أكاديمية في أكثر من 45 جامعة "حكومية وخاصة"، وبعض الوزارات والهيئات الحكومية ..واستطاعت هواوي من خلالها الوصول إلى 35 ألف طالب وطالبة، وتدريبهم على أحدث التكنولوجيا مثل الذكاء الإصطناعي والحوسبة وعلوم الشبكات وغيرها بالإضافة إلى تأهيل 1000 مدرب بين أستاذ ومدرس جامعي بالتعاون مع المعهد القومي للاتصالات، بينما حصل عشرة آلاف متدرب من محافظات شهادات هواوي الدولية المعتمدة، وذلك بما يتوافق مع استراتيجية التحول الرقمي لتصبح مصر صاحبة ريادة في مجال التكنولوجية بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا..واستكمالا للدور الفعال والإيجابي الذي تلعبه منظومة هواوي لبناء القدرات تنظم هذا المُلتقى السنوي للتوظيف لربط المواهب المتميزة من خريجي المنظومة بالعديد من الشركات المصرية والعالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.