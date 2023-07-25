الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الأمن الاقتصادى: ضبط 3410 قضايا سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط تعاقد

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

كثفت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى الحملات الأمنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كل المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1693) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3410 قضايا سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط تعاقد.

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