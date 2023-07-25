السيطرة على حريق مولد كهرباء بطريق الإسكندرية الصحراوى

اشتعل حريق بمولد كهرباء بطريق الإسكندرية الصحراوى فى منشأة القناطر، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا باشتعال حريق بمولد كهرباء، بطريق الإسكندرية الصحراوى، دائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.