الثلاثاء 25 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل القناة الأولى: مهرجان العلمين جعل من المدينة عنصر جذب للزائرين والسياح

جريدة الدستور

كشف رامي محمد، مراسل القناة الأولى، استمرار التوافد، على مدينة العلمين الجديدة لحضور المهرجان بأنشطته المختلفة والمميزة.

وقال مراسل القناة إن هناك حالة من التنوع في الفعاليات والاحتفالات القائمة بمدينة العلمين الجديدة بالتزامن مع المهرجان الأهم في الوقت الحالي، والذي انطلق منذ 13 يوليو الجاري بمسابقات وأنشطة على شواطئ مدينة العلمين الجديدة مستمرة حتى هذه اللحظة لحين انتهاء المهرجان.

ولفت مراسل القناة إلى الاستعدادات الكبيرة التي تشهدها منطقة أرينا العلمين وتشهد انطلاق الحفلات الغنائية والفعاليات الفنية، وبدأت بانطلاق حفل الفنان تامر حسني يوم الجمعة الماضي، لتتأهب الآن لانطلاق الحفلات الغنائية القادمة.

 وأوضح أن هذه الفعاليات والحفلات المختلفة، جعلت من المدينة عنصر جذب لجميع الزائرين والسياح بمختلف الفئات العمرية والطبقات الاجتماعية والجنسيات المختلفة، للاستمتاع بأجواء العطلة الصيفية من المدينة الأفضل على الإطلاق.

ويستمر المهرجان طوال موسم الصيف، ويقدم تجربة صيفية فريدة من نوعها، ويشهد عروض أزياء، بالإضافة إلى عدد من حفلات عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي مثل عمر خيرت وتامر حسني وإليسا وأنغام وراغب علامة ونانسي عجرم وفرقة كايروكي.

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