الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصري البورسعيدى يدعم الجزائري عبدالرحيم دغموم بعد إصابة الصليبي

عبدالرحيم دغموم
عبدالرحيم دغموم

حرصت الصفحة الرسمية لنادي المصري، على دعم الجزائري عبدالرحيم دغموم لاعب الفريق.

ويأتي الدعم بعد إصابة دغموم بقطع في الرباط الصليبي للركبة، تعرض له خلال مشاركته مع الفريق أمام سيراميكا كليوباترا في نهائي كأس الرابطة المصرية للأندية، السبت الماضي وفقدان النسر البورسعيدي للقب أمام المنافس بنتيجة 4/1.

وكتبت الصفحة:" ستعود أقوى يا دغموم.. تمنياتنا لك بالشفاء العاجل".

عبدالرحيم دغموم

وأوضح طبيب المصري، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد خضوع اللاعب لفحوصات طيبة لدى أحد  استشاريي جراحات الركبة بالقاهرة، قبل إجرائه العملية الجراحية، ليتم بعدها تحديد البرنامج التأهيلي الذي سيخضع له قبل عودته للتدريبات الجماعية.

وكان المصري قد تعاقد مع عبدالرحيم دغموم لاعب وفاق سطيف الجزائري، في بداية الانتقالات الصيفية الماضية لمدة ثلاث مواسم، ويعد من أحد الركائز الرئيسية للمنتخب الاوليمبي الجزائري.

 

موعد مباراة المصري والأهلي بالدوري

ومن المقرر أن يواجه المصري نظيره الأهلي، في تمام الثامنة والنصف مساء غدا الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 والأخيرة لكلا الفريقين بالدوري الموسم الحالي 2022/2023، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

ويحتل المصري المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، أما الأهلي يتربع على القمة بلا منافس بـ82 نقطة.

 

رابطة الأندية تغريم المصري 

ومن جانب آخر، كانت رابطة الأندية المحترفة، أعلنت أمس الاثنين، تغريم نادي المصري مبلغ 120 ألف جنيه قيمة إتلاف مدرجات استاد برج العرب وتوريد هذا المبلغ لصالح الاستاد، بجانب تغريم نادي المصري مبلغ 100 ألف جنيه تسدد لرابطة الأندية، وذلك لما بدر من الجماهير عقب لقاء فريقهم أمام سيراميكا في نهائي كأس الرابطة.

كما قررت أيضا، إيقاف حسين الشحات جناح الأهلي مباراتين وتغريمه 20 ألف جنيه للسلوك غير الرياضي في مباراة بيراميدز طبقًا لقائمة العقوبات، والتي شهدت تعدي لاعب الأحمر بالصفع على وجه المغربي محمد الشيبي مدافع السماوي عقب نهاية اللقاء.

 

 

 

 

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