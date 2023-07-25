ناقد فني: "العالم علمين" أعطى مصر فرصة لمنافسة سياحة المهرجانات الأوروبية

قال أحمد سعد الدين، الناقد الفني، إن مهرجان " العالم علمين" هو الأكبر على شاطئ البحر المتوسط، بالإضافة إلى اختلافه بالفعاليات المتعددة التي تنظم من خلاله، لافتاً أن أي مهرجان لا تزيد مدته على أسبوعين، بينما مهرجان العلمين يمتد طوال أشهر الصيف.

وَأضاف الناقد الفني، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، المهرجان شهد حضور أكثر من مليون زائر لمدينة العلمين خلال الـ 10 أيام الماضية، لافتا إلى أن مصر لم تشهد من قبل تنظيم سياحة المهرجانات بشكل كبير، لأن المهرجانات كانت محددة في مصر بمدة صغيرة.

وأكد الناقد الفني، أن هذا المهرجان الضخم، أعطي مصر فرصة لتنافس في سياحة المهرجانات، إذ دخلت منافسة عالمية مع جنوب أوروبا.



وتابع "سعد الدين"، أن مدينة العلمين الجديدة هي إحدى مدن الجيل الرابع، حيث إن إنشاؤها على أحدث طراز تنافس من خلالها مدن سياحية كبيرة جدا مطلة على حوض البحر المتوسط، وهذا شيء ليس بالسهل أو الهين، ولا سيما من خلال تنفيذها عن طريق القوى الناعمة و"السوشيال ميديا" التي تسوق لهذا المهرجان للعالم أجمع.