الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الاتصالات" تطلق فعاليات البرنامج التطبيقي على الإدارة الرقمية للمشروعات

جريدة الدستور


نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فعاليات "البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات" بهدف تعزيز معارف ومهارات الإدارة الرقمية للمشروعات للعاملين بدواوين عموم المحافظات والمديريات والمراكز والإدارات التابعة.

وفي محافظة دمياط، انعقد البرنامج بمكتبة مصر العامة في الفترة من 4 إلى 6 يوليو تحت رعاية وزير الاتصالات ومحافظ دمياط. وشارك في البرنامج 33 من العاملين في تخطيط المشروعات القومية والاستثمارية وتنفيذها ومتابعتها.

ونُظم البرنامج أيضًا في محافظة بورسعيد في الفترة من 9 إلى 11 يوليو بمشاركة 33 موظفًا وتحت رعاية وزير الاتصالات ومحافظ بورسعيد.

واستهدف البرنامج تهيئة العاملين لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد وتمكينهم من تعظيم الاستفادة من أدوات إدارة المشروعات الرقمية في تنفيذ وإدارة المشروعات على المدى القصير والمتوسط بما يسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة وترشيد الإنفاق وتقليل الفاقد والمحافظة على البيئة. كما استهدف تنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي للمحافظتين وتنمية القدرات الرقمية للعاملين وتعزيز دور الرقمنة في إدارة الأعمال بكفاءة وفعالية.

وتحت رعاية وزيري الاتصالات والعدل، نُظمت فعاليات البرنامج لعدد 23 من المسؤولين بالقضاء في المحاكم الاقتصادية في الفترة من 16 إلى 18 يوليو. واستهدف البرنامج تعزيز القدرات الرقمية للمحاكم الاقتصادية وتنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي لها، وتنمية القدرات الرقمية للمسؤولين بالقضاء، وتطوير آليات العمل لمتابعة جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي بالمحاكم الاقتصادية، ودعم استدامة الأعمال وضمان التميز التشغيلي وتحقيق العدالة الناجزة.

ويأتي البرنامج التطبيقي على أساسيات الإدارة الرقمية للمشروعات تنفيذًا لمستهدفات مصر الرقمية واستكمالًا لجهود الوزارة في تحقيق التطوير المؤسسي لدعم جهود التحول الرقمي، منها بناء القدرات الإدارية الرقمية للقيادات والعاملين لتهيئة المؤسسات لاستيعاب أعمال التحول الرقمي وضمان استدامتها، والبناء على نتائج الزيارات والاجتماعات الدورية المستمرة بين قيادات الوزارة والمحافظات لمتابعة جهود التطوير المؤسسي والتحول الرقمي ودعم استدامة الأعمال.
 

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