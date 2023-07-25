استشارى مناعة: "مبادرة 100 يوم صحة" قدمت 11 مليون خدمة مجانية

تحدّث الدكتور أشرف عقبة، استشاري أمراض الباطنة والمناعة، عن أهمية مبادرة "100 يوم صحة"، والتي تستهدف 105 ملايين مواطن؛ لتوعية المواطنين بضرورة الكشف المبكر، وتعمل على علاج العديد من الأمراض بالإضافة إلى تقديم العلاج بالمجان للمواطنين.

وقال عقبة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن مبادرة «100 يوم صحة» تقدم خدمات مميزة وتساعد على توفير حياة كريمة للمواطنين، من خلال الكشف وصرف العلاج مجانا دون مقابل، موضحاً أن المبادرة حققت مسحا طبيا كبيرا للمواطنين، وقدمت 11 مليون خدمة مجانية حتى وقتنا الحالي وهي مستمرة في عملها.

كما تضم المبادرة خدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي. وتم كذلك توفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسي، والتي تعد الأولى من نوعها في إفريقيا، و3 سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.