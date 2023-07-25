الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تستهدف 105 ملايين مواطن.. 7 معلومات عن "مبادرة 100 يوم صحة"

مبادرة 100 يوم صحة
مبادرة 100 يوم صحة

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» الإخبارية فيديوجراف عن مبادرة «100 يوم صحة»، والتي تستهدف 105 ملايين مواطن لتوعية المواطنين بضرورة الكشف المبكر.

مبادرة 100 يوم صحة

ـ انطلقت يوم 25 يونيو 2023.

ـ تحت شعار "انزل واكشف واطمن من كل مكان في مصر".

ـ تستهدف 105 ملايين مواطن مصري في 27 محافظة.

ـ تضم أكثر من 500 قافلة و5 آلاف وحدة رعاية و700 مستشفى على مستوى الجمهورية.

ـ توفير 6 سيارات متنقلة لتقديم خدمة "الماموجرام".

ـ تهدف إلى التوسع في تقديم جميع خدمات مبادرات الصحة العامة.

ـ ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة.

كما تضم المبادرة خدمات دعم صحة المرأة من التوعية بالفحص الذاتي للثدي. وتم كذلك توفير سيارة لتقديم خدمات الفحص بالرنين المغناطيسي، والتي تعد الأولى من نوعها في إفريقيا، و3 سيارات لتقديم خدمات الأشعة المقطعية، مع توفير قرارات العلاج على نفقة الدولة.

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