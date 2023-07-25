الثلاثاء 25 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يُسابق الزمن لإنهاء صفقة محمد رضا بوبو

محمد رضا بوبو
محمد رضا بوبو

يسابق مسئولو نادي بيراميدز الزمن من أجل حسم صفقة محمد رضا بوبو، نجم خط وسط نادي فيوتشر، لصالحه خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

يأتي ذلك بعد وصول المفاوضات بين إدارة بيراميدز وفيوتشر لمراحل متقدمة للغاية، والاتفاق على كل التفاصيل النهائية الخاصة بالصفقة، مع إنهاء بعض الأمور البسيطة الجاري الاتفاق عليها حاليًا.

وربما تشهد صفقة انتقال بوبو ضم مهند لاشين أو محمود مرعي ضمن الصفقة أيضًا، حيث يرغب مسئولو السماوي في تدعيم الفريق بأفضل الصفقات واللاعبين المميزة، استعدادًا للموسم المقبل.

وينتظر بيراميدز العديد من التحديات القوية والصعبة الفترة المقبلة، مثل دوري أبطال إفريقيا، التي يشارك فيها الفريق لأول مرة في تاريخه، بعد أربع مشاركات سابقة بالكونفيدرالية، كانت أفضل إنجازاته الوصول للنهائي في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

أما على المستوى المحلي، فيسعى بيراميدز لمناطحة الأهلي على قمة الدوري وكذلك المنافسة على نسختي كأس مصر للموسم الجاري والمواجهة المنتظرة أمام الزمالك في نصف النهائي، وكذلك نسخة الموسم المقبل 2023/ 2024.

وهناك أيضًا كأس السوبر، التي ستقام لأول مرة، بمشاركة 4 فرق، وهى الأهلي بصفته حاملًا للقب الدوري في نسخته المنتهية وبيراميدز الوصاف وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة الأخيرة، بينما لم يتحدد الطرف الرابع، وفي انتظار معرفة بطل كأس مصر للنسخة الحالية.

بيراميدز يتأهب للإعلان عن صفقتي ثنائي الزمالك

من جانب آخر، يستعد بيراميدز للإعلان عن صفقتي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، نجمي الزمالك السابقين، الذين وقعا للسماوي في وقت سابق، بعد انتهاء عقودهم رسميًا مع الفارس الأبيض.

وتمكن بيراميدز أمس الإثنين من تفعيل عقد شراء مصطفى فتحي رسميًا من نادي التعاون السعودي، وذلك لمدة 4 مواسم مقبلة.

محمد بوبو بيراميدز الميركاتو الصيفي الجاري 2023 صفقات بيراميدز في الميركاتو صفقة بوبو ثنائي الزمالك ينضمان لـ بيراميدز

الأكثر قراءة

هل ستفرض شركات الاتصالات 10 قروش على متلقي المكالمات بدءا من أغسطس؟

العثور على جثة فتاة فى مدخل منزل بالمعادى

شوبير يكشف آخر كواليس انتقال الشناوى للنصر السعودى (فيديو)

ينهى حياة جاره بالرصاص فى السلام.. والشرطة تلاحقه

مشاجرة تنتهى بقتيل فى دار السلام

انتشال جثة غريق من مياه النيل بمصر القديمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

فى أوروبا والدول المتقدمة!

إبراهيم داود

أستاذ حمام

منى رجب

هذا المعلم قدوة يُحتذى بها

ماجد حبته

قوارب الموت.. مسار روما

سارة الشلقاني

قلب نتنياهو.. وعقله

حسين دعسة

خمس خطوات للقادة فى عصر الأزمات.. مع ذلك استعد للأسوأ؟!

محمود خليل

الجزيرة الغامضة

وائل لطفي

ثورة يوليو.. الضرورة والممكن

صور

حرارة الطقس تجبر أهالى كفر الشيخ للفرار لمياه بحيرة البرلس (صور)

المقابلات الشخصية لقبول الدفعة الأولى من برنامج المرأة تقود للتنفيذيات (صور)

عرض جوى مشترك بين مصر والإمارات بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

تشريع بريطانى.. ما هو إلغاء قانون "سبب المعقولية" الذى يشعل إسرائيل؟

بـ"صفحات سوداء".. صحف إسرائيلية تعلق على تمرير قانون الإصلاح القضائى

قانون "حجة المعقولية".. الكنيست الإسرائيلى يمرر أولى التعديلات القضائية بأغلبية 64 صوتًا