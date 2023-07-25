بيراميدز يُسابق الزمن لإنهاء صفقة محمد رضا بوبو

يسابق مسئولو نادي بيراميدز الزمن من أجل حسم صفقة محمد رضا بوبو، نجم خط وسط نادي فيوتشر، لصالحه خلال الميركاتو الصيفي الحالي 2023.

يأتي ذلك بعد وصول المفاوضات بين إدارة بيراميدز وفيوتشر لمراحل متقدمة للغاية، والاتفاق على كل التفاصيل النهائية الخاصة بالصفقة، مع إنهاء بعض الأمور البسيطة الجاري الاتفاق عليها حاليًا.

وربما تشهد صفقة انتقال بوبو ضم مهند لاشين أو محمود مرعي ضمن الصفقة أيضًا، حيث يرغب مسئولو السماوي في تدعيم الفريق بأفضل الصفقات واللاعبين المميزة، استعدادًا للموسم المقبل.

وينتظر بيراميدز العديد من التحديات القوية والصعبة الفترة المقبلة، مثل دوري أبطال إفريقيا، التي يشارك فيها الفريق لأول مرة في تاريخه، بعد أربع مشاركات سابقة بالكونفيدرالية، كانت أفضل إنجازاته الوصول للنهائي في نسخة 2020، والهزيمة أمام نهضة بركان المغربي بهدف نظيف.

أما على المستوى المحلي، فيسعى بيراميدز لمناطحة الأهلي على قمة الدوري وكذلك المنافسة على نسختي كأس مصر للموسم الجاري والمواجهة المنتظرة أمام الزمالك في نصف النهائي، وكذلك نسخة الموسم المقبل 2023/ 2024.

وهناك أيضًا كأس السوبر، التي ستقام لأول مرة، بمشاركة 4 فرق، وهى الأهلي بصفته حاملًا للقب الدوري في نسخته المنتهية وبيراميدز الوصاف وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة الأخيرة، بينما لم يتحدد الطرف الرابع، وفي انتظار معرفة بطل كأس مصر للنسخة الحالية.

بيراميدز يتأهب للإعلان عن صفقتي ثنائي الزمالك

من جانب آخر، يستعد بيراميدز للإعلان عن صفقتي يوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر، نجمي الزمالك السابقين، الذين وقعا للسماوي في وقت سابق، بعد انتهاء عقودهم رسميًا مع الفارس الأبيض.

وتمكن بيراميدز أمس الإثنين من تفعيل عقد شراء مصطفى فتحي رسميًا من نادي التعاون السعودي، وذلك لمدة 4 مواسم مقبلة.