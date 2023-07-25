الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

المطران عطا الله حنا: الفلسطينيون سيظلون شوكة في حلق الاستيطان والمستوطنين المتطرفين

المطران
المطران

 قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن الفلسطينيين من خلال ثباتهم وصمودهم ورباطهم إنما هم شوكة في حلق الاستيطان والمستوطنين المتطرفين، الذين يعتدون ويقتحمون ويسرقون ويستهدفون أملاك الفلسطينيين في محاولة بائسة، هادفة للنيل من معنويات شعبنا وإرادته وصموده وثباته في هذه الأرض المقدسة.

وأضاف رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، أن الفلسطينيين هم رقم صعب لا يمكن تجاوزه بأي شكل من الأشكال، ومهما تآمروا على شعبنا وسعوا لتصفية قضيتنا فإنهم فاشلون وسيفشلون في ذلك، لأن أمامهم شعبا عملاقا متحليا بالانتماء والوطنية والثبات والصمود والتشبث بالأرض والثوابت والقضية.

وتابع المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، كل التحية لشعبنا الفلسطيني البطل في هذه الأرض المباركة والمقدسة هذا الشعب الذي يُعتدى عليه ويتم التآمر على عدالة قضيته ولكنه شعب لن يرفع راية الاستسلام بأي شكل من الأشكال .

- الأطفال في مخيم جنين ما زالوا يعيشون تحت وطأة الصدمة

 في سياق متصل، قال رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس  لدى استقباله، صباح اليوم، وفدا أمميا يتابع قضايا الأطفال ضحايا الحروب بأننا نناشدكم ونطالبكم بأن تهتموا بنوع خاص بشريحة الأطفال التي تعاني من الصدمات ومن التوترات النفسية بسبب الاعتداءات والعنف الممارس بحق شعبنا الفلسطيني، وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن الأطفال في مخيم جنين ما زالوا يعيشون تحت وطأة الصدمة وهم كانوا يلاحظون القذائف المنهمرة، والاقتحامات والاعتداءات المروعة بحق شعبنا والتي أدت إلى ارتقاء عدد من الشهداء ناهيك عن الجرحى والمصابين.


وأضاف المطران يجب الاهتمام بشريحة الأطفال مع اعتقادنا بأن أطفال فلسطين لا يختلفون كثيرا عن الكبار في صمودهم ووطنيتهم ووعيهم، ولكن من العيب ألا يكون هناك تحركا هادفا لمؤازرة هذه الشريحة والتي تعاني من صدمات الاعتداءات والاقتحامات المباغتة، التي تقوم بها سلطات الاحتلال سواء كان هذا في جنين أو في مخيمها أو في غزة أو في غيرها من الأماكن .
وقدم للوفد تقريرا تفصيليا عن الأوضاع الفلسطينية الراهنة، وما يتعرض له الفلسطينيون من تعديات كما وأجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات .

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